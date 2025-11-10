Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/parom-864397849.html
В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом
В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом - 10.11.2025, ПРАЙМ
В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом
Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:04+0300
2025-11-10T23:04+0300
бизнес
сочи
краснодарский край
турция
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864389145_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_74bec6e2494261d65def25448e98bac7.jpg
КРАСНОДАР, 10 ноя – ПРАЙМ. Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Судно… стояло на рейде в акватории Сочи, после чего вернулось к берегу Турции, не получив разрешения на швартовку в морском порту российского курорта в виде соответствующего разрешения… для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502", - рассказали агентству в пресс-службе. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером. Губернатор Краснодарского края заявил РИА Новости 10 ноября, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. По его словам, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией. Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр ранее сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
https://1prime.ru/20251009/podderzhka-863323353.html
https://1prime.ru/20251110/kondratev-864394504.html
сочи
краснодарский край
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864389145_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3044e17469459aca2ffcf50abc388f9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сочи, краснодарский край, турция, россия
Бизнес, СОЧИ, Краснодарский край, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
23:04 10.11.2025
 
В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом

Паром Seabridge не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи

© РИА Новости . Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Паром Seabridge из Трабзона в акватории порта Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 10 ноя – ПРАЙМ. Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Судно… стояло на рейде в акватории Сочи, после чего вернулось к берегу Турции, не получив разрешения на швартовку в морском порту российского курорта в виде соответствующего разрешения… для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502", - рассказали агентству в пресс-службе.
Панельная сессия Международная торговля, занятость, малые и средние предприятия и предпринимательство в рамках ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры
9 октября, 11:04
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером.
Губернатор Краснодарского края заявил РИА Новости 10 ноября, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. По его словам, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией.
Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр ранее сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна.
Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
Вид на морской вокзал в городе Сочи - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Губернатор Краснодарского края оценил портовую инфраструктуру Сочи
Вчера, 20:36
 
БизнесСОЧИКраснодарский крайТУРЦИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала