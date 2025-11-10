https://1prime.ru/20251110/parom-864397849.html
В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом
В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом - 10.11.2025, ПРАЙМ
В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом
Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:04+0300
2025-11-10T23:04+0300
2025-11-10T23:04+0300
бизнес
сочи
краснодарский край
турция
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864389145_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_74bec6e2494261d65def25448e98bac7.jpg
КРАСНОДАР, 10 ноя – ПРАЙМ. Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Судно… стояло на рейде в акватории Сочи, после чего вернулось к берегу Турции, не получив разрешения на швартовку в морском порту российского курорта в виде соответствующего разрешения… для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502", - рассказали агентству в пресс-службе. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером. Губернатор Краснодарского края заявил РИА Новости 10 ноября, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. По его словам, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией. Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр ранее сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
https://1prime.ru/20251009/podderzhka-863323353.html
https://1prime.ru/20251110/kondratev-864394504.html
сочи
краснодарский край
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864389145_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3044e17469459aca2ffcf50abc388f9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сочи, краснодарский край, турция, россия
Бизнес, СОЧИ, Краснодарский край, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом
Паром Seabridge не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи
КРАСНОДАР, 10 ноя – ПРАЙМ. Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Судно… стояло на рейде в акватории Сочи
, после чего вернулось к берегу Турции
, не получив разрешения на швартовку в морском порту российского курорта в виде соответствующего разрешения… для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502", - рассказали агентству в пресс-службе.
Глава РСПП выступил за комплексную поддержку водной инфраструктуры
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером.
Губернатор Краснодарского края
заявил РИА Новости 10 ноября, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. По его словам, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией.
Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр ранее сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ
занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна.
Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
Губернатор Краснодарского края оценил портовую инфраструктуру Сочи