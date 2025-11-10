https://1prime.ru/20251110/parom-864397849.html

В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом

В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом - 10.11.2025, ПРАЙМ

В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с паромом

Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T23:04+0300

2025-11-10T23:04+0300

2025-11-10T23:04+0300

бизнес

сочи

краснодарский край

турция

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864389145_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_74bec6e2494261d65def25448e98bac7.jpg

КРАСНОДАР, 10 ноя – ПРАЙМ. Паром Seabridge из Трабзона в Сочи не получил необходимого разрешения для захода в порт Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Судно… стояло на рейде в акватории Сочи, после чего вернулось к берегу Турции, не получив разрешения на швартовку в морском порту российского курорта в виде соответствующего разрешения… для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502", - рассказали агентству в пресс-службе. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером. Губернатор Краснодарского края заявил РИА Новости 10 ноября, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. По его словам, руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко направлено обращение с соответствующей информацией. Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр ранее сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. По его словам, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.

https://1prime.ru/20251009/podderzhka-863323353.html

https://1prime.ru/20251110/kondratev-864394504.html

сочи

краснодарский край

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сочи, краснодарский край, турция, россия