“Несколько категорий.” Кому поднимут пенсии в декабре

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. В декабре несколько категорий пенсионеров могут рассчитывать на повышение страховой пенсии за счет увеличения фиксированной выплаты в её составе. Об этом агентству “Прайм” рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.По словам эксперта, это достигшие возраста 80 лет; пенсионеры, кому была назначена инвалидность первой группы; а также пенсионеры, у которых появились иждивенцы.“Когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце фиксированную выплату увеличивают в два раза, однако речь идет только о получателях страховой пенсии по старости”, - поясняет экономист.Если гражданину была назначена страховая пенсия по инвалидности до наступления 80-летнего возраста, то повышения пенсии уже не произойдет. Увеличение не касается также пенсий для инвалидов с детства, граждан, получающих социальную пенсию и пенсию по потере кормильца, уточняет Финогенова.В декабре 2025 г. размер фиксированной выплаты составит 8 907,70 рубля, а для тех, чей возраст достиг 80 лет – 17 815, 4 рубля. В январе 2026 года с учетом индексации (в размере 7,6%) размер фиксированной выплаты увеличится до 9 583,9 рублей, а достигшим возраста 80 лет до 19 169,4 рублей.Эксперт напомнила, что с 1 января 2025 года при отсутствии иждивенцев размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности I группы равен 17 815,4 рубля, при инвалидности II группы 8 907,7 рубля и III группы 4 453,85 рубля. В 2026 году после индексации указанные фиксированные выплаты также увеличатся на 7,6%.Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии повышается, если у пенсионера (как работающего, так и неработающего) появляются иждивенцы: дети, внуки, братья, сестры (в возрасте до 18 лет, инвалиды до 18 лет или обучающиеся на дневной форма обучения и неработающие до 23 лет).Повышение фиксированной выплаты положено за каждого иждивенца в размере одной трети от её величины, но не более чем на 3-х человек. В этом году доплата за одного иждивенца составляет 2 969,2 рубля, за двух – 5 938,5 рублей, а за трех - 8 907,7 рублей. В январе доплаты также будут увеличены с учетом индексации 7,6 процентов, разъяснила Финогенова.

