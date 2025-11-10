Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России - 10.11.2025
В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В 2026 году планируется индексация выплат пенсионерам, сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в беседе с Лентой.ру.Депутат уточнила, что страховую пенсию получают почти 38 миллионов человек, и с 1 января 2026 года её размер будет увеличен на 7,6 процента."Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур", — отметила парламентарий.Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что средний размер пенсии к концу следующего года достигнет 27 тысяч 117 рублей.
17:28 10.11.2025
 
В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В 2026 году планируется индексация выплат пенсионерам, сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в беседе с Лентой.ру.
Депутат уточнила, что страховую пенсию получают почти 38 миллионов человек, и с 1 января 2026 года её размер будет увеличен на 7,6 процента.

"Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур", — отметила парламентарий.
Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что средний размер пенсии к концу следующего года достигнет 27 тысяч 117 рублей.
