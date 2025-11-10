Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ленинградской области задержали четыре поезда из-за схода вагонов - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251110/poezda-864368197.html
В Ленинградской области задержали четыре поезда из-за схода вагонов
В Ленинградской области задержали четыре поезда из-за схода вагонов - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Ленинградской области задержали четыре поезда из-за схода вагонов
Сход с рельсов вагонов с щебнем в Ленинградской области задержал четыре пассажирских поезда на срок до трех часов, движение в зоне инцидента уже частично... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T10:17+0300
2025-11-10T10:17+0300
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
москва
железнодорожный транспорт
железнодорожные перевозки
железнодорожное движение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Сход с рельсов вагонов с щебнем в Ленинградской области задержал четыре пассажирских поезда на срок до трех часов, движение в зоне инцидента уже частично восстановлено, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). Северо-Западная транспортная прокуратура в понедельник сообщила о сходе с рельсов четырех грузовых вагонов со щебнем на станции Янега в Ленобласти. Это привело к задержке пассажирского поезда Петербург – Петрозаводск в прямом и обратном направлениях, а также 17 грузовых составов, уточняло ведомство. &quot;В результате происшествия на время до трех часов были задержаны пассажирские поезда... №111 Петрозаводск - Санкт-Петербург... №112 Санкт-Петербург - Петрозаводск... №18 Москва - Петрозаводск... №11 Мурманск - Санкт-Петербург. В настоящее время поезда №111, №112 и №18 прибыли на станции назначения, поезд №11 введен в график&quot;, – говорится в Telegram-канале ОЖД.Как отмечается, в настоящее время на станции Янега работают два восстановительных поезда. Уже открыто движение по одному пути, поезда пропускаются в реверсивном режиме, добавили в ОЖД.
санкт-петербург
ленинградская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7804c03bcf90b8375e5a6c835f0c90ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, санкт-петербург, ленинградская область, москва, железнодорожный транспорт, железнодорожные перевозки, железнодорожное движение
Происшествия, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, МОСКВА, железнодорожный транспорт, железнодорожные перевозки, железнодорожное движение
10:17 10.11.2025
 
В Ленинградской области задержали четыре поезда из-за схода вагонов

В Ленинградской области из-за схода вагонов с щебнем задержали четыре поезда

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Железнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Сход с рельсов вагонов с щебнем в Ленинградской области задержал четыре пассажирских поезда на срок до трех часов, движение в зоне инцидента уже частично восстановлено, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Северо-Западная транспортная прокуратура в понедельник сообщила о сходе с рельсов четырех грузовых вагонов со щебнем на станции Янега в Ленобласти. Это привело к задержке пассажирского поезда Петербург – Петрозаводск в прямом и обратном направлениях, а также 17 грузовых составов, уточняло ведомство.

"В результате происшествия на время до трех часов были задержаны пассажирские поезда... №111 Петрозаводск - Санкт-Петербург... №112 Санкт-Петербург - Петрозаводск... №18 Москва - Петрозаводск... №11 Мурманск - Санкт-Петербург. В настоящее время поезда №111, №112 и №18 прибыли на станции назначения, поезд №11 введен в график", – говорится в Telegram-канале ОЖД.

Как отмечается, в настоящее время на станции Янега работают два восстановительных поезда. Уже открыто движение по одному пути, поезда пропускаются в реверсивном режиме, добавили в ОЖД.
 
ПроисшествияРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьМОСКВАжелезнодорожный транспортжелезнодорожные перевозкижелезнодорожное движение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала