В Ленинградской области задержали четыре поезда из-за схода вагонов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Сход с рельсов вагонов с щебнем в Ленинградской области задержал четыре пассажирских поезда на срок до трех часов, движение в зоне инцидента уже частично восстановлено, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). Северо-Западная транспортная прокуратура в понедельник сообщила о сходе с рельсов четырех грузовых вагонов со щебнем на станции Янега в Ленобласти. Это привело к задержке пассажирского поезда Петербург – Петрозаводск в прямом и обратном направлениях, а также 17 грузовых составов, уточняло ведомство. "В результате происшествия на время до трех часов были задержаны пассажирские поезда... №111 Петрозаводск - Санкт-Петербург... №112 Санкт-Петербург - Петрозаводск... №18 Москва - Петрозаводск... №11 Мурманск - Санкт-Петербург. В настоящее время поезда №111, №112 и №18 прибыли на станции назначения, поезд №11 введен в график", – говорится в Telegram-канале ОЖД.Как отмечается, в настоящее время на станции Янега работают два восстановительных поезда. Уже открыто движение по одному пути, поезда пропускаются в реверсивном режиме, добавили в ОЖД.

