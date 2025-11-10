https://1prime.ru/20251110/polsha-864358969.html

В Польше оценили затраты на "Восточный щит"

В Польше оценили затраты на "Восточный щит" - 10.11.2025, ПРАЙМ

В Польше оценили затраты на "Восточный щит"

Проект "Восточный щит" требует намного больше денег, чем планировалось, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в интервью изданию | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T02:15+0300

2025-11-10T02:15+0300

2025-11-10T02:15+0300

экономика

финансы

мировая экономика

польша

москва

белоруссия

дональд туск

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864358969.jpg?1762730154

ВАРШАВА, 10 окт – ПРАЙМ. Проект "Восточный щит" требует намного больше денег, чем планировалось, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в интервью изданию Defence24. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). По заявлению канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России. "Сам проект шаг за шагом очень сильно разросся, и те деньги, которые мы предполагали потратить на "Восточный щит" - 10 миллиардов злотых – сейчас мы уже знаем, что это будет больше, значительно больше", - сказал Томчик. Он уточнил, что на реализацию программы "Восточный щит" Польша уже потратила миллиард злотых (270 миллионов долларов), за которые построены заграждения и склады. Замминистра пояснил, что в рамках программы "Восточный щит" Польше предстоят расходы во многих направлениях, в том числе военной инфраструктуры, разведки и радиоэлектронной борьбы. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием "российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

польша

москва

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, польша, москва, белоруссия, дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато, мид рф, мид