В Польше оценили затраты на "Восточный щит"
В Польше оценили затраты на "Восточный щит" - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Польше оценили затраты на "Восточный щит"
Проект "Восточный щит" требует намного больше денег, чем планировалось, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в интервью изданию | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T02:15+0300
2025-11-10T02:15+0300
экономика
финансы
мировая экономика
польша
москва
белоруссия
дональд туск
владимир путин
такер карлсон
нато
ВАРШАВА, 10 окт – ПРАЙМ. Проект "Восточный щит" требует намного больше денег, чем планировалось, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в интервью изданию Defence24. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). По заявлению канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России. "Сам проект шаг за шагом очень сильно разросся, и те деньги, которые мы предполагали потратить на "Восточный щит" - 10 миллиардов злотых – сейчас мы уже знаем, что это будет больше, значительно больше", - сказал Томчик. Он уточнил, что на реализацию программы "Восточный щит" Польша уже потратила миллиард злотых (270 миллионов долларов), за которые построены заграждения и склады. Замминистра пояснил, что в рамках программы "Восточный щит" Польше предстоят расходы во многих направлениях, в том числе военной инфраструктуры, разведки и радиоэлектронной борьбы. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием "российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
02:15 10.11.2025
 
В Польше оценили затраты на "Восточный щит"

Замминистра обороны Польши Томчик: проект «Восточный щит» требует больше денег

ВАРШАВА, 10 окт – ПРАЙМ. Проект "Восточный щит" требует намного больше денег, чем планировалось, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик в интервью изданию Defence24.
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделяется 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). По заявлению канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим угрозам со стороны Белоруссии и России.
"Сам проект шаг за шагом очень сильно разросся, и те деньги, которые мы предполагали потратить на "Восточный щит" - 10 миллиардов злотых – сейчас мы уже знаем, что это будет больше, значительно больше", - сказал Томчик.
Он уточнил, что на реализацию программы "Восточный щит" Польша уже потратила миллиард злотых (270 миллионов долларов), за которые построены заграждения и склады.
Замминистра пояснил, что в рамках программы "Восточный щит" Польше предстоят расходы во многих направлениях, в том числе военной инфраструктуры, разведки и радиоэлектронной борьбы.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием "российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
 
