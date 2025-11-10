https://1prime.ru/20251110/pravitelstvo-864400487.html
На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства
На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства - 10.11.2025, ПРАЙМ
На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства
Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о начале процедуры отставки правительства. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:49+0300
2025-11-10T23:49+0300
2025-11-10T23:49+0300
украина
петр порошенко
владимир зеленский
росфинмониторинг
энергоатом
набу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860162408_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c8c7b1db2744b3a822a33f0447cb96dc.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о начале процедуры отставки правительства."Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров", — говорится в сообщении.Публикации появились после коррупционного скандала, связанного с расследованием НАБУ против соратника главы киевского режима Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского.Специальная операция НАБУРанее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".Издание "Украинская правда" уточнило, что следственные действия прошли и у бизнесмена Тимура Миндича.РБК-Украина отметило, что оба эпизода связаны с одним делом о коррупции в энергетике.В Telegram-канале НАБУ опубликованы фотографии сумок, полных валюты, изъятых в ходе операции. Сумма и владельцы денег не раскрываются.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864399454.html
https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864398852.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860162408_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_2e833fd4f137098672f182be513c4786.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, петр порошенко, владимир зеленский, росфинмониторинг, энергоатом, набу, в мире
УКРАИНА, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Росфинмониторинг, Энергоатом, НАБУ, В мире
На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства
Партия Порошенко* объявила о запуске процедуры отставки кабмина
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о начале процедуры отставки правительства.
"Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров", — говорится в сообщении.
"Не переживет". На Западе раскрыли замысел Зеленского против украинцев
Публикации появились после коррупционного скандала, связанного с расследованием НАБУ против соратника г
лавы киевского режима Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского.
Специальная операция НАБУ
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики Украины
Германа Галущенко и в компании "Энергоатом
".
Издание "Украинская правда" уточнило, что следственные действия прошли и у бизнесмена Тимура Миндича.
РБК-Украина отметило, что оба эпизода связаны с одним делом о коррупции в энергетике.
В Telegram-канале НАБУ опубликованы фотографии сумок, полных валюты, изъятых в ходе операции. Сумма и владельцы денег не раскрываются.
Депутат Рады обрушился на Зеленского из-за скандала с его "кошельком"
* Внесен Росфинмониторингом
в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.