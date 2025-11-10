Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства
На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства
Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о начале процедуры отставки правительства. | 10.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о начале процедуры отставки правительства."Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров", — говорится в сообщении.Публикации появились после коррупционного скандала, связанного с расследованием НАБУ против соратника главы киевского режима Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского.Специальная операция НАБУРанее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".Издание "Украинская правда" уточнило, что следственные действия прошли и у бизнесмена Тимура Миндича.РБК-Украина отметило, что оба эпизода связаны с одним делом о коррупции в энергетике.В Telegram-канале НАБУ опубликованы фотографии сумок, полных валюты, изъятых в ходе операции. Сумма и владельцы денег не раскрываются.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
23:49 10.11.2025
 
На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства

Партия Порошенко* объявила о запуске процедуры отставки кабмина

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о начале процедуры отставки правительства.
"Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров", — говорится в сообщении.
Публикации появились после коррупционного скандала, связанного с расследованием НАБУ против соратника главы киевского режима Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского.

Специальная операция НАБУ

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".
Издание "Украинская правда" уточнило, что следственные действия прошли и у бизнесмена Тимура Миндича.
РБК-Украина отметило, что оба эпизода связаны с одним делом о коррупции в энергетике.
В Telegram-канале НАБУ опубликованы фотографии сумок, полных валюты, изъятых в ходе операции. Сумма и владельцы денег не раскрываются.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
УКРАИНА Петр Порошенко Владимир Зеленский Росфинмониторинг Энергоатом НАБУ В мире
 
 
