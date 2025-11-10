https://1prime.ru/20251110/pravitelstvo-864400487.html

На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства

На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства - 10.11.2025, ПРАЙМ

На Украине заявили о начале процедуры отставки правительства

Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о начале процедуры отставки правительства. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T23:49+0300

2025-11-10T23:49+0300

2025-11-10T23:49+0300

украина

петр порошенко

владимир зеленский

росфинмониторинг

энергоатом

набу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860162408_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c8c7b1db2744b3a822a33f0447cb96dc.jpg

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фракция партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко* объявила о начале процедуры отставки правительства."Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров", — говорится в сообщении.Публикации появились после коррупционного скандала, связанного с расследованием НАБУ против соратника главы киевского режима Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского.Специальная операция НАБУРанее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".Издание "Украинская правда" уточнило, что следственные действия прошли и у бизнесмена Тимура Миндича.РБК-Украина отметило, что оба эпизода связаны с одним делом о коррупции в энергетике.В Telegram-канале НАБУ опубликованы фотографии сумок, полных валюты, изъятых в ходе операции. Сумма и владельцы денег не раскрываются.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864399454.html

https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864398852.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, петр порошенко, владимир зеленский, росфинмониторинг, энергоатом, набу, в мире