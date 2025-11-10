Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Сирии впервые с 1946 года посетил США с официальным визитом - 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T00:24+0300
2025-11-10T00:36+0300
БЕЙРУТ, 10 ноября — ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш‑Шараа стал первым с 1946 года лидером САР, посетившим США с официальным визитом. Сирийское государственное агентство SANA в субботу передавало, что аш‑Шараа прибыл в Вашингтон, где 10–11 ноября пройдут переговоры на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа. Советник президента по СМИ Ахмед Зайдан подчеркнул, что предстоящий визит является историческим событием, так как это первый официальный визит сирийского лидера в Белый дом. По его словам, встреча нацелена на "открытие новой главы в двусторонних отношениях и содействие смягчению страданий сирийского народа". Ранее аш‑Шараа встречался с Трампом в Саудовской Аравии в мае, после чего американский лидер поручил исключить его из списка лиц, связанных с терроризмом. Уже в конце мая в Дамаске вновь был поднят американский флаг над резиденцией посла США. В конце октября Госдепартамент США заявил РИА Новости, что администрация президента Трампа поддерживает отмену санкций против Сирии, введенных в рамках американского "закона Цезаря". Ранее Трамп подписал указ об отмене ряда санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. При этом США продолжают сохранять военное присутствие на северо-востоке страны, поддерживая военизированные курдские формирования под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещенная в РФ организация). Президент Аш‑Шараа 15 октября совершил первый официальный визит в Москву, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, стратегические инвестиционные проекты и перспективы экономического восстановления Сирии. Российская сторона подтвердила готовность поддерживать Дамаск в укреплении суверенитета и восстановлении инфраструктуры после десятилетий конфликта.
00:24 10.11.2025 (обновлено: 00:36 10.11.2025)
 
Президент Сирии впервые с 1946 года посетил США с официальным визитом

Аш-Шараа стал первым лидером Сирии с 1946 года, кто посетил США с официальным визитом

БЕЙРУТ, 10 ноября — ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш‑Шараа стал первым с 1946 года лидером САР, посетившим США с официальным визитом.
Сирийское государственное агентство SANA в субботу передавало, что аш‑Шараа прибыл в Вашингтон, где 10–11 ноября пройдут переговоры на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа.
Советник президента по СМИ Ахмед Зайдан подчеркнул, что предстоящий визит является историческим событием, так как это первый официальный визит сирийского лидера в Белый дом. По его словам, встреча нацелена на "открытие новой главы в двусторонних отношениях и содействие смягчению страданий сирийского народа".
Ранее аш‑Шараа встречался с Трампом в Саудовской Аравии в мае, после чего американский лидер поручил исключить его из списка лиц, связанных с терроризмом. Уже в конце мая в Дамаске вновь был поднят американский флаг над резиденцией посла США.
В конце октября Госдепартамент США заявил РИА Новости, что администрация президента Трампа поддерживает отмену санкций против Сирии, введенных в рамках американского "закона Цезаря". Ранее Трамп подписал указ об отмене ряда санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года.
При этом США продолжают сохранять военное присутствие на северо-востоке страны, поддерживая военизированные курдские формирования под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещенная в РФ организация).
Президент Аш‑Шараа 15 октября совершил первый официальный визит в Москву, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, стратегические инвестиционные проекты и перспективы экономического восстановления Сирии. Российская сторона подтвердила готовность поддерживать Дамаск в укреплении суверенитета и восстановлении инфраструктуры после десятилетий конфликта.
 
