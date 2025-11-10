https://1prime.ru/20251110/prezident-864358110.html

Президент Сирии впервые с 1946 года посетил США с официальным визитом

Президент Сирии впервые с 1946 года посетил США с официальным визитом - 10.11.2025, ПРАЙМ

Президент Сирии впервые с 1946 года посетил США с официальным визитом

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш‑Шараа стал первым с 1946 года лидером САР, посетившим США с официальным визитом. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T00:24+0300

2025-11-10T00:24+0300

2025-11-10T00:36+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

сирия

дамаск

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864358110.jpg?1762724214

БЕЙРУТ, 10 ноября — ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш‑Шараа стал первым с 1946 года лидером САР, посетившим США с официальным визитом. Сирийское государственное агентство SANA в субботу передавало, что аш‑Шараа прибыл в Вашингтон, где 10–11 ноября пройдут переговоры на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа. Советник президента по СМИ Ахмед Зайдан подчеркнул, что предстоящий визит является историческим событием, так как это первый официальный визит сирийского лидера в Белый дом. По его словам, встреча нацелена на "открытие новой главы в двусторонних отношениях и содействие смягчению страданий сирийского народа". Ранее аш‑Шараа встречался с Трампом в Саудовской Аравии в мае, после чего американский лидер поручил исключить его из списка лиц, связанных с терроризмом. Уже в конце мая в Дамаске вновь был поднят американский флаг над резиденцией посла США. В конце октября Госдепартамент США заявил РИА Новости, что администрация президента Трампа поддерживает отмену санкций против Сирии, введенных в рамках американского "закона Цезаря". Ранее Трамп подписал указ об отмене ряда санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. При этом США продолжают сохранять военное присутствие на северо-востоке страны, поддерживая военизированные курдские формирования под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещенная в РФ организация). Президент Аш‑Шараа 15 октября совершил первый официальный визит в Москву, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, стратегические инвестиционные проекты и перспективы экономического восстановления Сирии. Российская сторона подтвердила готовность поддерживать Дамаск в укреплении суверенитета и восстановлении инфраструктуры после десятилетий конфликта.

сша

сирия

дамаск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, сирия, дамаск, дональд трамп, владимир путин