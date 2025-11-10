https://1prime.ru/20251110/rasprodazhi-864372285.html
Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов
Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов - 10.11.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов
Российская компания по кибербезопасности ГК "Солар" зафиксировала массовое появление фейковых интернет-магазинов с началом сезона распродаж - их легко спутать с | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T11:48+0300
2025-11-10T11:48+0300
2025-11-10T11:48+0300
мошенничество
технологии
бизнес
россия
мошенники
кибермошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российская компания по кибербезопасности ГК "Солар" зафиксировала массовое появление фейковых интернет-магазинов с началом сезона распродаж - их легко спутать с настоящими сайтами известных ритейлеров, рассказал РИА Новости генеральный директор Secure-T (входит в группу) Харитон Никишкин. "В преддверии распродаж в День холостяка 11 ноября традиционно фиксируется массовое появление фейковых интернет-магазинов, которые визуально неотличимы от сайтов известных ритейлеров. ИИ позволяет мошенникам генерировать безупречный контент без опечаток, а продвигают они эти площадки через платную рекламу в соцсетях", - сказал Никишкин. Он добавил, что мошенники стали также активно использовать фишинг с элементами дипфейка. Для этого они создают фальшивые аккаунты служб поддержки в мессенджерах или рассылают видео с якобы раздачей айфонов - все это генерируется нейросетями. Эксперт отметил и участившиеся атаки на бонусные программы магазинов. Для этого злоумышленники используют автоматизированные системы для подбора паролей к аккаунтам покупателей, чтобы похитить накопленные баллы и скидки. "Для защиты рекомендуем всегда вручную вводить адреса магазинов, использовать двухфакторную аутентификацию и критически оценивать любые предложения о нереально высоких скидках или бесплатных подарках. Современные мошенники делают ставку на спешку и эмоции покупателей, поэтому главное правило - сохранять хладнокровие", - порекомендовал Никишкин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_282:0:3607:2494_1920x0_80_0_0_223589180ed63c25dbd3e0a09d00995d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, мошенники, кибермошенники
Мошенничество, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОШЕННИКИ, кибермошенники
Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов
"Солар" сообщила о массовом появлении фейковых интернет-магазинов в преддверии распродаж
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российская компания по кибербезопасности ГК "Солар" зафиксировала массовое появление фейковых интернет-магазинов с началом сезона распродаж - их легко спутать с настоящими сайтами известных ритейлеров, рассказал РИА Новости генеральный директор Secure-T (входит в группу) Харитон Никишкин.
"В преддверии распродаж в День холостяка 11 ноября традиционно фиксируется массовое появление фейковых интернет-магазинов, которые визуально неотличимы от сайтов известных ритейлеров. ИИ позволяет мошенникам генерировать безупречный контент без опечаток, а продвигают они эти площадки через платную рекламу в соцсетях", - сказал Никишкин.
Он добавил, что мошенники стали также активно использовать фишинг с элементами дипфейка. Для этого они создают фальшивые аккаунты служб поддержки в мессенджерах или рассылают видео с якобы раздачей айфонов - все это генерируется нейросетями.
Эксперт отметил и участившиеся атаки на бонусные программы магазинов. Для этого злоумышленники используют автоматизированные системы для подбора паролей к аккаунтам покупателей, чтобы похитить накопленные баллы и скидки.
"Для защиты рекомендуем всегда вручную вводить адреса магазинов, использовать двухфакторную аутентификацию и критически оценивать любые предложения о нереально высоких скидках или бесплатных подарках. Современные мошенники делают ставку на спешку и эмоции покупателей, поэтому главное правило - сохранять хладнокровие", - порекомендовал Никишкин.