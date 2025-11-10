Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251110/rasprodazhi-864372285.html
Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов
Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов - 10.11.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов
Российская компания по кибербезопасности ГК "Солар" зафиксировала массовое появление фейковых интернет-магазинов с началом сезона распродаж - их легко спутать с | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T11:48+0300
2025-11-10T11:48+0300
мошенничество
технологии
бизнес
россия
мошенники
кибермошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российская компания по кибербезопасности ГК "Солар" зафиксировала массовое появление фейковых интернет-магазинов с началом сезона распродаж - их легко спутать с настоящими сайтами известных ритейлеров, рассказал РИА Новости генеральный директор Secure-T (входит в группу) Харитон Никишкин. "В преддверии распродаж в День холостяка 11 ноября традиционно фиксируется массовое появление фейковых интернет-магазинов, которые визуально неотличимы от сайтов известных ритейлеров. ИИ позволяет мошенникам генерировать безупречный контент без опечаток, а продвигают они эти площадки через платную рекламу в соцсетях", - сказал Никишкин. Он добавил, что мошенники стали также активно использовать фишинг с элементами дипфейка. Для этого они создают фальшивые аккаунты служб поддержки в мессенджерах или рассылают видео с якобы раздачей айфонов - все это генерируется нейросетями. Эксперт отметил и участившиеся атаки на бонусные программы магазинов. Для этого злоумышленники используют автоматизированные системы для подбора паролей к аккаунтам покупателей, чтобы похитить накопленные баллы и скидки. "Для защиты рекомендуем всегда вручную вводить адреса магазинов, использовать двухфакторную аутентификацию и критически оценивать любые предложения о нереально высоких скидках или бесплатных подарках. Современные мошенники делают ставку на спешку и эмоции покупателей, поэтому главное правило - сохранять хладнокровие", - порекомендовал Никишкин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_282:0:3607:2494_1920x0_80_0_0_223589180ed63c25dbd3e0a09d00995d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, мошенники, кибермошенники
Мошенничество, Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОШЕННИКИ, кибермошенники
11:48 10.11.2025
 
Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов

"Солар" сообщила о массовом появлении фейковых интернет-магазинов в преддверии распродаж

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российская компания по кибербезопасности ГК "Солар" зафиксировала массовое появление фейковых интернет-магазинов с началом сезона распродаж - их легко спутать с настоящими сайтами известных ритейлеров, рассказал РИА Новости генеральный директор Secure-T (входит в группу) Харитон Никишкин.
"В преддверии распродаж в День холостяка 11 ноября традиционно фиксируется массовое появление фейковых интернет-магазинов, которые визуально неотличимы от сайтов известных ритейлеров. ИИ позволяет мошенникам генерировать безупречный контент без опечаток, а продвигают они эти площадки через платную рекламу в соцсетях", - сказал Никишкин.
Он добавил, что мошенники стали также активно использовать фишинг с элементами дипфейка. Для этого они создают фальшивые аккаунты служб поддержки в мессенджерах или рассылают видео с якобы раздачей айфонов - все это генерируется нейросетями.
Эксперт отметил и участившиеся атаки на бонусные программы магазинов. Для этого злоумышленники используют автоматизированные системы для подбора паролей к аккаунтам покупателей, чтобы похитить накопленные баллы и скидки.
"Для защиты рекомендуем всегда вручную вводить адреса магазинов, использовать двухфакторную аутентификацию и критически оценивать любые предложения о нереально высоких скидках или бесплатных подарках. Современные мошенники делают ставку на спешку и эмоции покупателей, поэтому главное правило - сохранять хладнокровие", - порекомендовал Никишкин.
 
МошенничествоТехнологииБизнесРОССИЯМОШЕННИКИкибермошенники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала