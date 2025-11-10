https://1prime.ru/20251110/rasprodazhi-864372285.html

Россиян предупредили о массовом появлении фейковых интернет-магазинов

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российская компания по кибербезопасности ГК "Солар" зафиксировала массовое появление фейковых интернет-магазинов с началом сезона распродаж - их легко спутать с настоящими сайтами известных ритейлеров, рассказал РИА Новости генеральный директор Secure-T (входит в группу) Харитон Никишкин. "В преддверии распродаж в День холостяка 11 ноября традиционно фиксируется массовое появление фейковых интернет-магазинов, которые визуально неотличимы от сайтов известных ритейлеров. ИИ позволяет мошенникам генерировать безупречный контент без опечаток, а продвигают они эти площадки через платную рекламу в соцсетях", - сказал Никишкин. Он добавил, что мошенники стали также активно использовать фишинг с элементами дипфейка. Для этого они создают фальшивые аккаунты служб поддержки в мессенджерах или рассылают видео с якобы раздачей айфонов - все это генерируется нейросетями. Эксперт отметил и участившиеся атаки на бонусные программы магазинов. Для этого злоумышленники используют автоматизированные системы для подбора паролей к аккаунтам покупателей, чтобы похитить накопленные баллы и скидки. "Для защиты рекомендуем всегда вручную вводить адреса магазинов, использовать двухфакторную аутентификацию и критически оценивать любые предложения о нереально высоких скидках или бесплатных подарках. Современные мошенники делают ставку на спешку и эмоции покупателей, поэтому главное правило - сохранять хладнокровие", - порекомендовал Никишкин.

