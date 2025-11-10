https://1prime.ru/20251110/rezervy-864384110.html

Международные резервы России выросли на 12,54 миллиарда долларов за октябрь

Международные резервы России выросли на 12,54 миллиарда долларов за октябрь

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ составили на начало дня 1 ноября 725,841 миллиарда долларов, увеличившись с 713,301 миллиарда долларов на 1 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за октябрь эти резервы выросли на 12,54 миллиарда долларов, или на 1,8%.

