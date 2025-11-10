Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы России выросли на 12,54 миллиарда долларов за октябрь - 10.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251110/rezervy-864384110.html
2025-11-10T16:21+0300
2025-11-10T16:21+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ составили на начало дня 1 ноября 725,841 миллиарда долларов, увеличившись с 713,301 миллиарда долларов на 1 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за октябрь эти резервы выросли на 12,54 миллиарда долларов, или на 1,8%.
16:21 10.11.2025
 
Международные резервы России увеличились за октябрь на 1,8%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ составили на начало дня 1 ноября 725,841 миллиарда долларов, увеличившись с 713,301 миллиарда долларов на 1 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за октябрь эти резервы выросли на 12,54 миллиарда долларов, или на 1,8%.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Нужно для другого". Когда Россия вернется к росту золотого запаса
1 ноября, 02:02
 
ФинансыРОССИЯБанкиРФбанк Россия
 
 
