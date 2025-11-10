"Ростех" разработал цифровую платформу для управления роботами

https://1prime.ru/20251110/roboty-864371838.html

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" разработала цифровую платформу для централизованного управления промышленными роботами и оборудованием разных производителей, сообщила компания."РТ-Техприемка" госкорпорации "Ростех" разработала цифровую платформу для централизованного управления промышленными роботами и оборудованием разных производителей – RMS (Robot Management System). Решение позволит ускорить внедрение нового оборудования, снизить затраты на подключение и в режиме "одного окна" управлять всем парком роботизированной техники", - говорится в сообщении.Цифровая платформа зарегистрирована в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) и проходит апробацию на одном из предприятий.Платформа позволяет объединить в единую систему промышленных роботов, контроллеры, датчики, камеры и внешние ИТ-сервисы разных производителей. RMS поддерживает интеграцию с системами компьютерного зрения и ИИ-модулями. Это позволяет автоматизировать сценарии работы производственных линий и минимизировать риски простоев.RMS представляет собой унифицированное решение для интеграции и управления промышленными роботами различных производителей в рамках единой цифровой среды. Система обеспечивает централизованный контроль технологических процессов через интерфейс "одного окна", позволяя синхронизировать работу разнородного оборудования и автоматизировать производственные операции."Ключевым преимуществом является предоставление аналитики в реальном времени: система отслеживает загрузку оборудования, фиксирует сбои и оценивает эффективность производственных циклов. Это позволяет оптимизировать эксплуатационные расходы и повысить общую производительность предприятия", - поясняется в сообщении.Архитектура платформы, отмечает "Ростех", включает встроенные механизмы промышленной безопасности, исключающие ошибки операторов через систему ограничения управляющих команд. Одновременно реализован упрощенный процесс освоения – благодаря интуитивному графическому интерфейсу, типовым шаблонам настройки и локализации на русский язык система значительно снижает порог вхождения для технического персонала.Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др.В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэл", "Нацимбио" и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 триллиона рублей.

