Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/rosnedra-864391138.html
В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП
В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП
Объем перевозок сырьевых грузов по Северному морскому пути может достичь 90-100 миллионов тонн в год на горизонте ближайших десяти лет, заявил глава Роснедр... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T18:52+0300
2025-11-10T19:00+0300
бизнес
россия
арктика
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/76504/23/765042363_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_37bd5f30922df1286daf201c70330786.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем перевозок сырьевых грузов по Северному морскому пути может достичь 90-100 миллионов тонн в год на горизонте ближайших десяти лет, заявил глава Роснедр Олег Казанов на пленарном заседании Международного делового форума "Большая Сибирь и Арктика - 2025". "Есть прямая и обратная связь: сырьевой сектор загружает Северный морской путь, а сам Севморпуть стимулирует его развитие. Если прогнозы компаний и проектные документы реализуются, то в горизонте ближайших десяти лет объем перевозок может достичь порядка 90-100 миллионов тонн только сырьевых грузов", - приводятся в сообщении Роснедр слова Казанова. Добавляется, что в ходе выступления он отметил особую роль Северного морского пути как ключевой транспортной артерии России и драйвера развития арктических территорий. Казанов также рассказал, что сегодня основная доля перевозок по маршруту приходится на сырьевые грузы: около 60% составляет сжиженный природный газ, 25% - нефть и конденсат, ещё порядка 10% - уголь и генеральные грузы. Таким образом, Севморпуть формирует устойчивый поток стратегически значимых ресурсов, обеспечивая промышленный рост арктических территорий. По его словам, в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться: реализуются крупные проекты в области геологоразведки и добычи меди, олова, золота, лития и других полезных ископаемых. Эти инициативы создают новую минерально-сырьевую базу Арктики и дадут импульс развитию региональной инфраструктуры, промышленности и экономики в целом.
https://1prime.ru/20250922/kitay-862627020.html
https://1prime.ru/20251021/rosnedra-863756124.html
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76504/23/765042363_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_9f6b3c465f95446b62f1bd60c5e4fd65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, арктика, роснедра
Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Роснедра
18:52 10.11.2025 (обновлено: 19:00 10.11.2025)
 
В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП

Роснедра ожидают рост перевозок сырьевых грузов по СМП в течение 10 лет до 90-100 млн тонн

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проводит караван судов
Атомный ледокол проводит караван судов - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Атомный ледокол проводит караван судов . Архивное фото
© РИА Новости . Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем перевозок сырьевых грузов по Северному морскому пути может достичь 90-100 миллионов тонн в год на горизонте ближайших десяти лет, заявил глава Роснедр Олег Казанов на пленарном заседании Международного делового форума "Большая Сибирь и Арктика - 2025".
"Есть прямая и обратная связь: сырьевой сектор загружает Северный морской путь, а сам Севморпуть стимулирует его развитие. Если прогнозы компаний и проектные документы реализуются, то в горизонте ближайших десяти лет объем перевозок может достичь порядка 90-100 миллионов тонн только сырьевых грузов", - приводятся в сообщении Роснедр слова Казанова.
Контейнеры - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Китай запустил маршрут контейнерных перевозок в Европу через Севморпуть
22 сентября, 18:03
Добавляется, что в ходе выступления он отметил особую роль Северного морского пути как ключевой транспортной артерии России и драйвера развития арктических территорий.
Казанов также рассказал, что сегодня основная доля перевозок по маршруту приходится на сырьевые грузы: около 60% составляет сжиженный природный газ, 25% - нефть и конденсат, ещё порядка 10% - уголь и генеральные грузы. Таким образом, Севморпуть формирует устойчивый поток стратегически значимых ресурсов, обеспечивая промышленный рост арктических территорий.
По его словам, в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться: реализуются крупные проекты в области геологоразведки и добычи меди, олова, золота, лития и других полезных ископаемых. Эти инициативы создают новую минерально-сырьевую базу Арктики и дадут импульс развитию региональной инфраструктуры, промышленности и экономики в целом.
Сотрудник компании на карьере - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Роснедра выставили на аукцион месторождение каменного угля в Кузбассе
21 октября, 11:59
 
БизнесРОССИЯАРКТИКАРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала