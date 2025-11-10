https://1prime.ru/20251110/rosnedra-864391138.html
В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП
В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП
Объем перевозок сырьевых грузов по Северному морскому пути может достичь 90-100 миллионов тонн в год на горизонте ближайших десяти лет, заявил глава Роснедр... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T18:52+0300
2025-11-10T18:52+0300
2025-11-10T19:00+0300
бизнес
россия
арктика
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/img/76504/23/765042363_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_37bd5f30922df1286daf201c70330786.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем перевозок сырьевых грузов по Северному морскому пути может достичь 90-100 миллионов тонн в год на горизонте ближайших десяти лет, заявил глава Роснедр Олег Казанов на пленарном заседании Международного делового форума "Большая Сибирь и Арктика - 2025". "Есть прямая и обратная связь: сырьевой сектор загружает Северный морской путь, а сам Севморпуть стимулирует его развитие. Если прогнозы компаний и проектные документы реализуются, то в горизонте ближайших десяти лет объем перевозок может достичь порядка 90-100 миллионов тонн только сырьевых грузов", - приводятся в сообщении Роснедр слова Казанова. Добавляется, что в ходе выступления он отметил особую роль Северного морского пути как ключевой транспортной артерии России и драйвера развития арктических территорий. Казанов также рассказал, что сегодня основная доля перевозок по маршруту приходится на сырьевые грузы: около 60% составляет сжиженный природный газ, 25% - нефть и конденсат, ещё порядка 10% - уголь и генеральные грузы. Таким образом, Севморпуть формирует устойчивый поток стратегически значимых ресурсов, обеспечивая промышленный рост арктических территорий. По его словам, в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться: реализуются крупные проекты в области геологоразведки и добычи меди, олова, золота, лития и других полезных ископаемых. Эти инициативы создают новую минерально-сырьевую базу Арктики и дадут импульс развитию региональной инфраструктуры, промышленности и экономики в целом.
https://1prime.ru/20250922/kitay-862627020.html
https://1prime.ru/20251021/rosnedra-863756124.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76504/23/765042363_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_9f6b3c465f95446b62f1bd60c5e4fd65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, арктика, роснедра
Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Роснедра
В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП
Роснедра ожидают рост перевозок сырьевых грузов по СМП в течение 10 лет до 90-100 млн тонн
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем перевозок сырьевых грузов по Северному морскому пути может достичь 90-100 миллионов тонн в год на горизонте ближайших десяти лет, заявил глава Роснедр Олег Казанов на пленарном заседании Международного делового форума "Большая Сибирь и Арктика - 2025".
"Есть прямая и обратная связь: сырьевой сектор загружает Северный морской путь, а сам Севморпуть стимулирует его развитие. Если прогнозы компаний и проектные документы реализуются, то в горизонте ближайших десяти лет объем перевозок может достичь порядка 90-100 миллионов тонн только сырьевых грузов", - приводятся в сообщении Роснедр
слова Казанова.
Китай запустил маршрут контейнерных перевозок в Европу через Севморпуть
Добавляется, что в ходе выступления он отметил особую роль Северного морского пути как ключевой транспортной артерии России и драйвера развития арктических территорий.
Казанов также рассказал, что сегодня основная доля перевозок по маршруту приходится на сырьевые грузы: около 60% составляет сжиженный природный газ, 25% - нефть и конденсат, ещё порядка 10% - уголь и генеральные грузы. Таким образом, Севморпуть формирует устойчивый поток стратегически значимых ресурсов, обеспечивая промышленный рост арктических территорий.
По его словам, в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться: реализуются крупные проекты в области геологоразведки и добычи меди, олова, золота, лития и других полезных ископаемых. Эти инициативы создают новую минерально-сырьевую базу Арктики
и дадут импульс развитию региональной инфраструктуры, промышленности и экономики в целом.
Роснедра выставили на аукцион месторождение каменного угля в Кузбассе