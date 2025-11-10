https://1prime.ru/20251110/rosnedra-864391138.html

В Роснедрах дали прогноз по перевозкам сырьевых грузов по СМП

Объем перевозок сырьевых грузов по Северному морскому пути может достичь 90-100 миллионов тонн в год на горизонте ближайших десяти лет, заявил глава Роснедр

2025-11-10T18:52+0300

2025-11-10T18:52+0300

2025-11-10T19:00+0300

бизнес

россия

арктика

роснедра

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Объем перевозок сырьевых грузов по Северному морскому пути может достичь 90-100 миллионов тонн в год на горизонте ближайших десяти лет, заявил глава Роснедр Олег Казанов на пленарном заседании Международного делового форума "Большая Сибирь и Арктика - 2025". "Есть прямая и обратная связь: сырьевой сектор загружает Северный морской путь, а сам Севморпуть стимулирует его развитие. Если прогнозы компаний и проектные документы реализуются, то в горизонте ближайших десяти лет объем перевозок может достичь порядка 90-100 миллионов тонн только сырьевых грузов", - приводятся в сообщении Роснедр слова Казанова. Добавляется, что в ходе выступления он отметил особую роль Северного морского пути как ключевой транспортной артерии России и драйвера развития арктических территорий. Казанов также рассказал, что сегодня основная доля перевозок по маршруту приходится на сырьевые грузы: около 60% составляет сжиженный природный газ, 25% - нефть и конденсат, ещё порядка 10% - уголь и генеральные грузы. Таким образом, Севморпуть формирует устойчивый поток стратегически значимых ресурсов, обеспечивая промышленный рост арктических территорий. По его словам, в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться: реализуются крупные проекты в области геологоразведки и добычи меди, олова, золота, лития и других полезных ископаемых. Эти инициативы создают новую минерально-сырьевую базу Арктики и дадут импульс развитию региональной инфраструктуры, промышленности и экономики в целом.

арктика

2025

