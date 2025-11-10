https://1prime.ru/20251110/rosneft-864389325.html

Совет директоров "Роснефти" обсудит выплату промежуточных дивидендов

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" 17 ноября рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов, следует из сообщения компании. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 ноября 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) О рекомендациях по размеру промежуточного дивиденда по акциям ПАО "НК "Роснефть" и порядку его выплаты", - говорится в сообщении. Также на заседании будет рассмотрен вопрос проведении внеочередного заочного голосования собрания акционеров компании.

