В России за четыре года открыли более ста немецких компаний

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 100 компаний, учредителями которых являются немецкие физические или юридические лица, открылось в России с конца 2021 по 2025 год, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. "За четыре года учредители из Германии открыли в России больше 100 новых компаний, 400 организаций были ликвидированы. За этот период немецкие граждане и фирмы вошли в состав учредителей почти 400 отечественных фирм", - рассказали в компании. Замдиректора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов отметил, что часть компаний сменила форму присутствия. Это выражается в виде передачи активов, получении российского гражданства владельцами бизнеса, локализации производства и смены юридической формы. "Этот скрытый или реальный переход означает, что немецкая компания может и не быть видна, но цепочки производства, технологии и управленцы могут остаться. Но может быть и реальный переход. Так поступил менеджер компании "Металок Рус" – Лео Эппингер. Он предложил выкупить бизнес в РФ и взял управление на себя. И даже получил российское гражданство. Компания занимается инженерно-техническим сервисом: механической обработкой оборудования на объекте заказчика, метрологическими услугами, восстановлением валов, ремонтом чугунных конструкций, напылением металла, расточкой, сверлением и другими операциями", - рассказал эксперт. По данным Rusprofile, по состоянию на октябрь 2025 года в России зарегистрировано 1948 действующих компаний, в которых учредителями являются физические либо юридические лица из Германии. Так, в 2025 году зарегистрировано 16 компаний, в 2024 - 25, в 2023 - 28, в 2022 - 36. Итого за 4 года - 105 новых фирм. На конец 2021 года таких компаний было 1926, из них в настоящее время действуют 1452, ликвидированы - 401, в процессе реорганизации - 10, в процессе ликвидации - 49, в процессе банкротства - 14. Как рассказал Копосов, наиболее заметным уход немецких предпринимателей оказался в сфере промышленного оборудования, машиностроения, сервиса по обслуживанию крупного оборудования и турбин. "За 4 года мы видим снижение экспорта из Германии в Россию именно по машинам и оборудованию: за 2019-2023 годы снижение наблюдается примерно на 76%", - уточнил эксперт. Кроме того, он добавил, что "в отчёте о торговле Германии с Россией отмечается, что экспорт автомобилей и автокомпонентов сокращался крайне резко - примерно на 94%".

