"Ростех" представит новинки авиации на Dubai Airshow - 10.11.2025
https://1prime.ru/20251110/rostekh-864380912.html
"Ростех" представит новинки авиации на Dubai Airshow
ГК "Ростех" представит десятки образцов российской авиационной техники на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, сообщила компания. | 10.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ГК "Ростех" представит десятки образцов российской авиационной техники на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, сообщила компания. Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ). В российской экспозиции будут представлены экспонаты ведущих холдингов ГК "Ростех", таких как ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Высокоточные комплексы", концерн "Радиоэлектронные технологии" и других. "Впервые за рубежом будут представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и импортозамещенный вертолет "Ансат-М". Кроме того, на Ближнем Востоке дебютирует российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который примет участие в летной программе", - говорится в сообщении. Так, Як-130М производства ОАК оснащен новым комплексом авиационного вооружения и бортового оборудования. Модернизированная машина предназначена для подготовки пилотов истребителей четвертого и пятого поколений, а также для решения ударных и истребительных задач в качестве легкого боевого самолета. Внедрение новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М круглосуточно в любых условиях, а также расширит его боевые возможности. В свою очередь, легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М" холдинга "Вертолеты России" в импортозамещенном облике с российскими двигателями ВК-650В производства ОАК получил обновленный фюзеляж, новую силовую установку и бортовые системы. Вертолет отличается высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в своем классе. Воздушное судно может решать широкий спектр задач, в том числе в условиях плотной городской застройки. Кроме того, в небе Дубая свои возможности покажут самые передовые российские авиационные комплексы - истребитель пятого поколения Су-57Э и разведывательно-ударный вертолет Ка-52. "Dubai Airshow — одна из ключевых мировых площадок, где формируются актуальные тренды в сфере авиации и обороны. Нам традиционно есть что показать и что предложить мировому сообществу как в военном, так и в гражданском сегментах. Уверен, что даже получится удивить, так в этом году мы везем на выставку сразу несколько новинок для Ближневосточного региона", - отметил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэл", "Нацимбио" и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 триллиона рублей.
15:05 10.11.2025
 
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. ГК "Ростех" представит десятки образцов российской авиационной техники на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, сообщила компания.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ). В российской экспозиции будут представлены экспонаты ведущих холдингов ГК "Ростех", таких как ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Высокоточные комплексы", концерн "Радиоэлектронные технологии" и других.
"Впервые за рубежом будут представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и импортозамещенный вертолет "Ансат-М". Кроме того, на Ближнем Востоке дебютирует российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который примет участие в летной программе", - говорится в сообщении.
Так, Як-130М производства ОАК оснащен новым комплексом авиационного вооружения и бортового оборудования. Модернизированная машина предназначена для подготовки пилотов истребителей четвертого и пятого поколений, а также для решения ударных и истребительных задач в качестве легкого боевого самолета. Внедрение новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М круглосуточно в любых условиях, а также расширит его боевые возможности.
В свою очередь, легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М" холдинга "Вертолеты России" в импортозамещенном облике с российскими двигателями ВК-650В производства ОАК получил обновленный фюзеляж, новую силовую установку и бортовые системы. Вертолет отличается высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в своем классе. Воздушное судно может решать широкий спектр задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.
Кроме того, в небе Дубая свои возможности покажут самые передовые российские авиационные комплексы - истребитель пятого поколения Су-57Э и разведывательно-ударный вертолет Ка-52.
"Dubai Airshow — одна из ключевых мировых площадок, где формируются актуальные тренды в сфере авиации и обороны. Нам традиционно есть что показать и что предложить мировому сообществу как в военном, так и в гражданском сегментах. Уверен, что даже получится удивить, так в этом году мы везем на выставку сразу несколько новинок для Ближневосточного региона", - отметил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др.
В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэл", "Нацимбио" и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 триллиона рублей.
 
