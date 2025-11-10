https://1prime.ru/20251110/samara-864364383.html

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты - 10.11.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

10.11.2025

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. "Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

