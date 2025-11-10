https://1prime.ru/20251110/samara-864364383.html
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты - 10.11.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T08:31+0300
2025-11-10T08:31+0300
2025-11-10T08:31+0300
бизнес
самара
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861149829_0:0:4771:2683_1920x0_80_0_0_9ff1a7a421e4ffdce3ae479e57d0ed57.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. "Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
самара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861149829_0:0:4241:3181_1920x0_80_0_0_b76cfe5aef2969c8541d70667d047743.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, самара, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, САМАРА, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Самары