В ЕК ответили на вопрос о подготовке 20-го пакета антироссийских санкций
В ЕК ответили на вопрос о подготовке 20-го пакета антироссийских санкций - 10.11.2025, ПРАЙМ
В ЕК ответили на вопрос о подготовке 20-го пакета антироссийских санкций
Европейская комиссия не может предоставить никаких сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется, | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T15:11+0300
2025-11-10T15:12+0300
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Европейская комиссия не может предоставить никаких сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер. "Мы всегда думаем о том, как мы можем оказать большее давление на (президента РФ Владимира – ред.) Путина... Работа над санкциями носит конфиденциальный характер, как и сроки, но вы должны знать, что мы не ослабляем наших усилий. Но на данный момент у нас нет других комментариев относительно мер, связанных с санкциями", - ответила она на вопрос об уточнении сроков подготовки 20-го пакета санкций против России.
15:11 10.11.2025 (обновлено: 15:12 10.11.2025)
 
В ЕК ответили на вопрос о подготовке 20-го пакета антироссийских санкций

Представитель ЕС Хиппер отказалась сообщить подробности по 20-му пакету санкций против РФ

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP / Emmanuel Dunand
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Европейская комиссия не может предоставить никаких сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
"Мы всегда думаем о том, как мы можем оказать большее давление на (президента РФ Владимира – ред.) Путина... Работа над санкциями носит конфиденциальный характер, как и сроки, но вы должны знать, что мы не ослабляем наших усилий. Но на данный момент у нас нет других комментариев относительно мер, связанных с санкциями", - ответила она на вопрос об уточнении сроков подготовки 20-го пакета санкций против России.
 
Заголовок открываемого материала