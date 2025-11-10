https://1prime.ru/20251110/sanktsii-864381230.html
В ЕК ответили на вопрос о подготовке 20-го пакета антироссийских санкций
В ЕК ответили на вопрос о подготовке 20-го пакета антироссийских санкций - 10.11.2025
В ЕК ответили на вопрос о подготовке 20-го пакета антироссийских санкций
Европейская комиссия не может предоставить никаких сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется
2025-11-10T15:11+0300
2025-11-10T15:11+0300
2025-11-10T15:12+0300
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Европейская комиссия не может предоставить никаких сроков или подробностей в отношении подготовки 20-го пакета санкций против России, но работа над ним ведется, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер. "Мы всегда думаем о том, как мы можем оказать большее давление на (президента РФ Владимира – ред.) Путина... Работа над санкциями носит конфиденциальный характер, как и сроки, но вы должны знать, что мы не ослабляем наших усилий. Но на данный момент у нас нет других комментариев относительно мер, связанных с санкциями", - ответила она на вопрос об уточнении сроков подготовки 20-го пакета санкций против России.
В ЕК ответили на вопрос о подготовке 20-го пакета антироссийских санкций
