Апелляционный суд Парижа освободил Саркози из тюрьмы
ПАРИЖ, 10 ноя – ПРАЙМ. Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози, он будет помещен под судебный контроль, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. "Николя Саркози будет освобожден под судебный контроль", - говорится в материале.
