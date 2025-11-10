Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Апелляционный суд Парижа освободил Саркози из тюрьмы - 10.11.2025
Апелляционный суд Парижа освободил Саркози из тюрьмы
Апелляционный суд Парижа освободил Саркози из тюрьмы - 10.11.2025, ПРАЙМ
Апелляционный суд Парижа освободил Саркози из тюрьмы
Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози, он будет помещен под судебный контроль,... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T16:01+0300
2025-11-10T16:01+0300
париж
франция
николя саркози
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75784/17/757841761_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_453072b68d539fd2451c7d44079ea3a4.jpg
ПАРИЖ, 10 ноя – ПРАЙМ. Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози, он будет помещен под судебный контроль, сообщил в понедельник телеканал BFMTV. "Николя Саркози будет освобожден под судебный контроль", - говорится в материале.
париж
франция
париж, франция, николя саркози, в мире
Париж, ФРАНЦИЯ, Николя Саркози, В мире
16:01 10.11.2025
 
Апелляционный суд Парижа освободил Саркози из тюрьмы

Апелляционный суд Парижа освободил Саркози из тюрьмы и поместил под судебный контроль

Николя Саркози
Николя Саркози
Николя Саркози. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 ноя – ПРАЙМ. Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы бывшего президента Франции Николя Саркози, он будет помещен под судебный контроль, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.
"Николя Саркози будет освобожден под судебный контроль", - говорится в материале.
 
Париж, ФРАНЦИЯ, Николя Саркози, В мире
 
 
