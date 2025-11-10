Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251110/sber-864379121.html
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Сбер" продолжает развивать технологии, вывел на рынок новые решения для оплаты взамен Apple Pay, огромное количество людей ими пользуется, рассказал глава Сбербанка Герман Греф президенту РФ Владимиру Путину. "Мы продолжаем развивать технологии, недавно вывели новые технологии на рынок платежей взамен ушедшего Apple Pay, был очень популярен для платежей телефоном, они закрыли так называемый NFC-порт, и россияне перестали иметь возможность платить. Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно", - сказал Греф. "В первый месяц (как - ред.) мы запустили, сразу же огромное количество людей стало платить с помощью телефона, опять очень удобно, быстро, одна секунда", - добавил он. "Сбер" 25 августа вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса "Вжух". Apple в 2022 году заблокировал NFC-порт для России, а Сбербанк были крупнейшим проводником сервисов Apple Pay.
14:50 10.11.2025
 
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкГерман Греф
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Сбер" продолжает развивать технологии, вывел на рынок новые решения для оплаты взамен Apple Pay, огромное количество людей ими пользуется, рассказал глава Сбербанка Герман Греф президенту РФ Владимиру Путину.
"Мы продолжаем развивать технологии, недавно вывели новые технологии на рынок платежей взамен ушедшего Apple Pay, был очень популярен для платежей телефоном, они закрыли так называемый NFC-порт, и россияне перестали иметь возможность платить. Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно", - сказал Греф.
"В первый месяц (как - ред.) мы запустили, сразу же огромное количество людей стало платить с помощью телефона, опять очень удобно, быстро, одна секунда", - добавил он.
"Сбер" 25 августа вернул владельцам айфонов возможность оплачивать покупки смартфоном с помощью сервиса "Вжух".
Apple в 2022 году заблокировал NFC-порт для России, а Сбербанк были крупнейшим проводником сервисов Apple Pay.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Греф пришел к Путину с умным кольцом на руке
