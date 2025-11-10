Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251110/sberbank-864378694.html
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка - 10.11.2025, ПРАЙМ
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T14:41+0300
2025-11-10T14:41+0300
экономика
финансы
банки
владимир путин
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860066304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cb8d2cfb24030c6413402b2a292c976.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка. В понедельник Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа, который рассказал, что компания получит прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше, чем в 2024 году. "Поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше", - отметил Греф. "Это говорит о солидной устойчивости финансового учреждения", - в свою очередь сказал Путин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860066304_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_3edfffd4cd09b40c8c36eba8e659284f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, владимир путин, герман греф, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк
14:41 10.11.2025
 
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка

Путин на встрече с Грефом отметил солидную устойчивость Сбербанка

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка.
В понедельник Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа, который рассказал, что компания получит прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше, чем в 2024 году.
"Поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше", - отметил Греф.
"Это говорит о солидной устойчивости финансового учреждения", - в свою очередь сказал Путин.
 
ЭкономикаФинансыБанкиВладимир ПутинГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала