Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка. | 10.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка. В понедельник Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа, который рассказал, что компания получит прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше, чем в 2024 году. "Поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше", - отметил Греф. "Это говорит о солидной устойчивости финансового учреждения", - в свою очередь сказал Путин.

