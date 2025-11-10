https://1prime.ru/20251110/sberbank-864378694.html
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка - 10.11.2025, ПРАЙМ
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T14:41+0300
2025-11-10T14:41+0300
2025-11-10T14:41+0300
экономика
финансы
банки
владимир путин
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860066304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cb8d2cfb24030c6413402b2a292c976.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка. В понедельник Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа, который рассказал, что компания получит прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше, чем в 2024 году. "Поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше", - отметил Греф. "Это говорит о солидной устойчивости финансового учреждения", - в свою очередь сказал Путин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860066304_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_3edfffd4cd09b40c8c36eba8e659284f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, владимир путин, герман греф, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
Путин на встрече с Грефом отметил солидную устойчивость Сбербанка