Минпромторг прокомментировал введение технологического сбора в России
Минпромторг прокомментировал введение технологического сбора в России - 10.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг прокомментировал введение технологического сбора в России
Технологический сбор в России планируется вводить поэтапно, для адаптации бизнеса и отладки механизма со стороны государства, сообщили журналистам в... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T15:34+0300
2025-11-10T15:34+0300
2025-11-10T15:34+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Технологический сбор в России планируется вводить поэтапно, для адаптации бизнеса и отладки механизма со стороны государства, сообщили журналистам в Минпромторге РФ. "Введение сбора будет происходить поэтапно, что позволит бизнесу адаптироваться, а государству - отладить механизм", — сказали в министерстве о введении технологического сбора в стране.
