Технологический сбор на первом этапе введут на готовую электронику - 10.11.2025
Технологический сбор на первом этапе введут на готовую электронику
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Технологический сбор на первом этапе планируется ввести на готовую электронную продукцию - ноутбуки, смартфоны, на втором этапе - распространить на компоненты и модули для аппаратуры после консультаций с бизнесом, рассказали журналистам в Минпромторге РФ. "На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли", — пояснили в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что на втором этапе технологический сбор планируется распространить на электронные компоненты и модули для аппаратуры. "Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", — отметили в министерстве.
15:49 10.11.2025
 
Технологический сбор на первом этапе введут на готовую электронику

Минпромторг: технологический сбор сначала введут на готовую электронную продукцию

Продажа смартфонов
Продажа смартфонов - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Продажа смартфонов. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Технологический сбор на первом этапе планируется ввести на готовую электронную продукцию - ноутбуки, смартфоны, на втором этапе - распространить на компоненты и модули для аппаратуры после консультаций с бизнесом, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.
"На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли", — пояснили в министерстве.
В Минпромторге РФ добавили, что на втором этапе технологический сбор планируется распространить на электронные компоненты и модули для аппаратуры.
"Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", — отметили в министерстве.
 
