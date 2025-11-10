Технологический сбор на первом этапе введут на готовую электронику

https://1prime.ru/20251110/sbor-864382646.html
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Технологический сбор на первом этапе планируется ввести на готовую электронную продукцию - ноутбуки, смартфоны, на втором этапе - распространить на компоненты и модули для аппаратуры после консультаций с бизнесом, рассказали журналистам в Минпромторге РФ. "На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли", — пояснили в министерстве. В Минпромторге РФ добавили, что на втором этапе технологический сбор планируется распространить на электронные компоненты и модули для аппаратуры. "Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", — отметили в министерстве.
