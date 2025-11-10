https://1prime.ru/20251110/sbor-864382797.html
В Минпромторге назвали цель введения технологического сбора
В Минпромторге назвали цель введения технологического сбора - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали цель введения технологического сбора
Новый механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ, введение такого механизма... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T15:52+0300
2025-11-10T15:52+0300
2025-11-10T16:11+0300
экономика
технологии
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новый механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ, введение такого механизма планируется в стране поэтапно, рассказали журналистам в Минпромторге РФ."Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны", - ответили в ведомстве на вопрос о разработке механизма технологического сбора в стране.В Минпромторге РФ пояснили, что средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны."Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли", - сказали в министерстве.Поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптировать, а государству со своей стороны отладить механизм, отметили в министерстве.В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли."Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", - пояснили в Минпромторге РФ.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к Минпромторгу и Минфину сообщила, что власти определились о реализации нового механизма технологического сбора. Поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, Минфин в свою очередь внес это 6 ноября на рассмотрение правительства. При принятии поправок технологический сбор может начать действовать с 1 сентября 2026 года.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, минпромторг
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
В Минпромторге назвали цель введения технологического сбора
Минпромторг: технологический сбор разработали для поддержки электронной промышленности РФ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новый механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ, введение такого механизма планируется в стране поэтапно, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.
"Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны", - ответили в ведомстве на вопрос о разработке механизма технологического сбора в стране.
В Минпромторге РФ
пояснили, что средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны.
"Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли", - сказали в министерстве.
Поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптировать, а государству со своей стороны отладить механизм, отметили в министерстве.
В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.
"Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", - пояснили в Минпромторге РФ.
Ранее газета "Ведомости
" со ссылкой на два источника, близких к Минпромторгу и Минфину
сообщила, что власти определились о реализации нового механизма технологического сбора. Поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, Минфин в свою очередь внес это 6 ноября на рассмотрение правительства. При принятии поправок технологический сбор может начать действовать с 1 сентября 2026 года.