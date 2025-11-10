https://1prime.ru/20251110/schegolev-864358411.html

Игорь Олегович Щеголев. Биографическая справка

Игорь Олегович Щеголев. Биографическая справка - 10.11.2025, ПРАЙМ

Игорь Олегович Щеголев. Биографическая справка

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отмечает в понедельник 60-летие. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T00:51+0300

2025-11-10T00:51+0300

2025-11-10T00:51+0300

общество

рф

центральный федеральный округ

украина

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864358411.jpg?1762725099

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отмечает в понедельник 60-летие. Ниже приводится биографическая справка. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице (Украинская ССР, ныне – Украина). В 1988 году окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне – Московский государственный лингвистический университет) и факультет германистики Лейпцигского университета (ГДР, ныне – Германия). В 1988-1993 годах работал редактором главной редакции иностранной информации ТАСС. В 1993-1997 годах был корреспондентом ИТАР-ТАСС в Париже (Франция). По возвращении из командировки возглавил редакцию стран Европы ИТАР-ТАСС, затем стал заместителем руководителя службы новостей. В 1998 году был назначен заместителем начальника управления правительственной информации (УПИ) аппарата правительства Российской Федерации. В том же году стал сначала пресс-секретарем председателя правительства, а затем начальником УПИ. С мая 1999 года – советник председателя правительства РФ. В январе 2000 года возглавил управление пресс-службы президента РФ. В январе 2002 года был назначен руководителем протокола президента РФ. С 12 мая 2008 года занимал пост министра связи и массовых коммуникаций РФ. В августе 2010 года был избран председателем совета директоров телекоммуникационной компании "Связьинвест". В 2011 году вышел из состава директоров. 22 мая 2012 года Игорь Щеголев был назначен помощником президента России. 26 июня 2018 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Щеголева полномочным представителем в Центральном федеральном округе. 14 мая 2024 года указом президента РФ был переназначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе. Член Совета Безопасности России. Член советов при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, по реализации государственной демографической и семейной политики. Действительный государственный советник РФ I класса (2000). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Игорь Щеголев владеет английским, немецким и французским языками.

рф

центральный федеральный округ

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, центральный федеральный округ, украина, владимир путин