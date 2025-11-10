https://1prime.ru/20251110/schegolev-864358411.html
Игорь Олегович Щеголев. Биографическая справка
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отмечает в понедельник 60-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице (Украинская ССР, ныне – Украина).
В 1988 году окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне – Московский государственный лингвистический университет) и факультет германистики Лейпцигского университета (ГДР, ныне – Германия).
В 1988-1993 годах работал редактором главной редакции иностранной информации ТАСС. В 1993-1997 годах был корреспондентом ИТАР-ТАСС в Париже (Франция). По возвращении из командировки возглавил редакцию стран Европы ИТАР-ТАСС, затем стал заместителем руководителя службы новостей.
В 1998 году был назначен заместителем начальника управления правительственной информации (УПИ) аппарата правительства Российской Федерации. В том же году стал сначала пресс-секретарем председателя правительства, а затем начальником УПИ.
С мая 1999 года – советник председателя правительства РФ.
В январе 2000 года возглавил управление пресс-службы президента РФ.
В январе 2002 года был назначен руководителем протокола президента РФ.
С 12 мая 2008 года занимал пост министра связи и массовых коммуникаций РФ.
В августе 2010 года был избран председателем совета директоров телекоммуникационной компании "Связьинвест". В 2011 году вышел из состава директоров.
22 мая 2012 года Игорь Щеголев был назначен помощником президента России.
26 июня 2018 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Щеголева полномочным представителем в Центральном федеральном округе.
14 мая 2024 года указом президента РФ был переназначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.
Член Совета Безопасности России.
Член советов при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, по реализации государственной демографической и семейной политики.
Действительный государственный советник РФ I класса (2000).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Игорь Щеголев владеет английским, немецким и французским языками.
