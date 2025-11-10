Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Игорь Олегович Щеголев. Биографическая справка - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/schegolev-864358411.html
Игорь Олегович Щеголев. Биографическая справка
Игорь Олегович Щеголев. Биографическая справка - 10.11.2025, ПРАЙМ
Игорь Олегович Щеголев. Биографическая справка
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отмечает в понедельник 60-летие. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T00:51+0300
2025-11-10T00:51+0300
общество
рф
центральный федеральный округ
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864358411.jpg?1762725099
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отмечает в понедельник 60-летие. Ниже приводится биографическая справка. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице (Украинская ССР, ныне – Украина). В 1988 году окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне – Московский государственный лингвистический университет) и факультет германистики Лейпцигского университета (ГДР, ныне – Германия). В 1988-1993 годах работал редактором главной редакции иностранной информации ТАСС. В 1993-1997 годах был корреспондентом ИТАР-ТАСС в Париже (Франция). По возвращении из командировки возглавил редакцию стран Европы ИТАР-ТАСС, затем стал заместителем руководителя службы новостей. В 1998 году был назначен заместителем начальника управления правительственной информации (УПИ) аппарата правительства Российской Федерации. В том же году стал сначала пресс-секретарем председателя правительства, а затем начальником УПИ. С мая 1999 года – советник председателя правительства РФ. В январе 2000 года возглавил управление пресс-службы президента РФ. В январе 2002 года был назначен руководителем протокола президента РФ. С 12 мая 2008 года занимал пост министра связи и массовых коммуникаций РФ. В августе 2010 года был избран председателем совета директоров телекоммуникационной компании "Связьинвест". В 2011 году вышел из состава директоров. 22 мая 2012 года Игорь Щеголев был назначен помощником президента России. 26 июня 2018 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Щеголева полномочным представителем в Центральном федеральном округе. 14 мая 2024 года указом президента РФ был переназначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе. Член Совета Безопасности России. Член советов при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, по реализации государственной демографической и семейной политики. Действительный государственный советник РФ I класса (2000). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Игорь Щеголев владеет английским, немецким и французским языками.
рф
центральный федеральный округ
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, центральный федеральный округ, украина, владимир путин
Общество , РФ, Центральный федеральный округ, УКРАИНА, Владимир Путин
00:51 10.11.2025
 
Игорь Олегович Щеголев. Биографическая справка

Игорь Щеголев отмечает 60-летие

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отмечает в понедельник 60-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице (Украинская ССР, ныне – Украина).
В 1988 году окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне – Московский государственный лингвистический университет) и факультет германистики Лейпцигского университета (ГДР, ныне – Германия).
В 1988-1993 годах работал редактором главной редакции иностранной информации ТАСС. В 1993-1997 годах был корреспондентом ИТАР-ТАСС в Париже (Франция). По возвращении из командировки возглавил редакцию стран Европы ИТАР-ТАСС, затем стал заместителем руководителя службы новостей.
В 1998 году был назначен заместителем начальника управления правительственной информации (УПИ) аппарата правительства Российской Федерации. В том же году стал сначала пресс-секретарем председателя правительства, а затем начальником УПИ.
С мая 1999 года – советник председателя правительства РФ.
В январе 2000 года возглавил управление пресс-службы президента РФ.
В январе 2002 года был назначен руководителем протокола президента РФ.
С 12 мая 2008 года занимал пост министра связи и массовых коммуникаций РФ.
В августе 2010 года был избран председателем совета директоров телекоммуникационной компании "Связьинвест". В 2011 году вышел из состава директоров.
22 мая 2012 года Игорь Щеголев был назначен помощником президента России.
26 июня 2018 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Щеголева полномочным представителем в Центральном федеральном округе.
14 мая 2024 года указом президента РФ был переназначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.
Член Совета Безопасности России.
Член советов при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, по реализации государственной демографической и семейной политики.
Действительный государственный советник РФ I класса (2000).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Игорь Щеголев владеет английским, немецким и французским языками.
 
ОбществоРФЦентральный федеральный округУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала