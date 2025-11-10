https://1prime.ru/20251110/shatdaun-864390405.html

Фондовые индексы США растут в ожидании завершения шатдауна

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник, участники рынка находятся в ожидании окончания шатдауна американского правительства, после которого вновь будет публиковаться макростатистика по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.23 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,32% - до 47 136,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,01%, до 23 466,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,15%, до 6 805,98 пункта. В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября. Как полагает аналитик Pepperstone Майкл Браун (Michael Brown), мнение которого приводит агентство Блумберг, завершение шатдауна позволит устранить неопределенность вокруг оценки перспектив экономического роста США. "Это позволит трейдерам снова сосредоточиться на позитивных сторонах - устойчивости экономики, стабильном росте корпоративной прибыли, продолжающемся смягчении денежно-кредитной политики и более спокойном тоне в торговых отношениях", - добавил аналитик. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт предположил в воскресенье, что экономика США может сократиться в четвертом квартале, если шатдаун в Соединенных Штатах продолжится. А глава минфина Скотт Бессент заявил, что экономическая ситуация в Штатах становится все хуже на фоне приостановки работы американского правительства.

