Шойгу рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Шойгу рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - 10.11.2025, ПРАЙМ

Шойгу рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идет в плановом режиме, вопросы, связанные с западными санкциями, в целом решаются, заявил секретарь Совета безопасности... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T17:51+0300

2025-11-10T17:51+0300

2025-11-10T18:27+0300

россия

египет

рф

суэцкий канал

сергей шойгу

аэс "эль-дабаа"

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864388390_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15c5990efabb0793253a5a09cc827037.jpg

КАИР, 10 ноя - ПРАЙМ. Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идет в плановом режиме, вопросы, связанные с западными санкциями, в целом решаются, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой. "Строительство АЭС "Эль-Дабаа" осуществляется в плановом режиме. Текущие вопросы, в том числе связанные с западными санкциями, в целом решаются. Прорабатывается расширение российско-египетского сотрудничества в атомной сфере за счет новых проектов, включая сооружение АЭС большой и малой мощности, эксплуатацию плавучих энергоблоков, применение в промышленности аддитивных технологий и систем накопления электроэнергии", - сказал Шойгу. По его словам, Россия также имеет возможность нарастить поставки продукции отечественного агропромышленного комплекса в Египет в случае такой необходимости. "Это касается не только пшеницы и масложировой продукции, но и других видов продовольственных товаров. Готовы рассмотреть предложения египетской стороны", - отметил он. Секретарь СБ РФ добавил, что в 2025 году активизировалась работа по созданию российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. "Была оформлена необходимая правовая база проекта. На данном этапе осуществляется переход к его практической реализации", - отметил он. Шойгу также подчеркнул, что Москва рассматривает Каир в качестве одного из важнейших партнеров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

египет

рф

суэцкий канал

2025

Новости

