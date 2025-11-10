Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте - 10.11.2025
Шойгу рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
2025-11-10T17:51+0300
2025-11-10T18:27+0300
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, РФ, Суэцкий канал, Сергей Шойгу, АЭС "Эль-Дабаа", энергетика
17:51 10.11.2025 (обновлено: 18:27 10.11.2025)
 
Шойгу рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Шойгу: строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идет в плановом режиме

© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/TelegramПеремещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/Telegram
КАИР, 10 ноя - ПРАЙМ. Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идет в плановом режиме, вопросы, связанные с западными санкциями, в целом решаются, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой.
"Строительство АЭС "Эль-Дабаа" осуществляется в плановом режиме. Текущие вопросы, в том числе связанные с западными санкциями, в целом решаются. Прорабатывается расширение российско-египетского сотрудничества в атомной сфере за счет новых проектов, включая сооружение АЭС большой и малой мощности, эксплуатацию плавучих энергоблоков, применение в промышленности аддитивных технологий и систем накопления электроэнергии", - сказал Шойгу.
Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Шойгу анонсировал установку корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа"
13:31
По его словам, Россия также имеет возможность нарастить поставки продукции отечественного агропромышленного комплекса в Египет в случае такой необходимости.
"Это касается не только пшеницы и масложировой продукции, но и других видов продовольственных товаров. Готовы рассмотреть предложения египетской стороны", - отметил он.
Секретарь СБ РФ добавил, что в 2025 году активизировалась работа по созданию российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.
"Была оформлена необходимая правовая база проекта. На данном этапе осуществляется переход к его практической реализации", - отметил он.
Шойгу также подчеркнул, что Москва рассматривает Каир в качестве одного из важнейших партнеров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Египет объявил тендер на поиск и разведку нефти и газа в Красном море
4 ноября, 23:21
 
РОССИЯ ЕГИПЕТ РФ Суэцкий канал Сергей Шойгу АЭС "Эль-Дабаа" энергетика
 
 
