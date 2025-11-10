https://1prime.ru/20251110/singapur-864360177.html
Число российских туристов в Сингапуре выросло до максимума с 2019 года
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество российских туристов, посетивших Сингапур в январе-сентябре, выросло до максимальных с 2019 года 51 тысячи человек, следует из расчетов РИА Новости по данным сингапурского правительства. За год турпоток увеличился почти на 15% и достиг 51,1 тысячи человек против 44,6 тысячи годом ранее. Больше последний раз было в 2019 году, когда город-государство посетило 56,9 тысячи россиян. Россияне в среднем останавливаются в стране на 3,2 дня, как и годом ранее. В 2019 году предпочитали оставаться чуть подольше - на три с половиной дня. Самыми многочисленными туристами в Сингапуре в январе-сентябре были китайцы (2,9 миллиона человек), а также жители Индонезии (2,25 миллиона) и Индии (1,07 миллиона).
