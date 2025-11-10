Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число российских туристов в Сингапуре выросло до максимума с 2019 года - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/singapur-864360177.html
Число российских туристов в Сингапуре выросло до максимума с 2019 года
Число российских туристов в Сингапуре выросло до максимума с 2019 года - 10.11.2025, ПРАЙМ
Число российских туристов в Сингапуре выросло до максимума с 2019 года
Количество российских туристов, посетивших Сингапур в январе-сентябре, выросло до максимальных с 2019 года 51 тысячи человек, следует из расчетов РИА Новости по | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T05:16+0300
2025-11-10T05:35+0300
туризм
бизнес
россия
сингапур
индонезия
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864360177.jpg?1762742102
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество российских туристов, посетивших Сингапур в январе-сентябре, выросло до максимальных с 2019 года 51 тысячи человек, следует из расчетов РИА Новости по данным сингапурского правительства. За год турпоток увеличился почти на 15% и достиг 51,1 тысячи человек против 44,6 тысячи годом ранее. Больше последний раз было в 2019 году, когда город-государство посетило 56,9 тысячи россиян. Россияне в среднем останавливаются в стране на 3,2 дня, как и годом ранее. В 2019 году предпочитали оставаться чуть подольше - на три с половиной дня. Самыми многочисленными туристами в Сингапуре в январе-сентябре были китайцы (2,9 миллиона человек), а также жители Индонезии (2,25 миллиона) и Индии (1,07 миллиона).
сингапур
индонезия
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, сингапур, индонезия, индия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, СИНГАПУР, ИНДОНЕЗИЯ, ИНДИЯ
05:16 10.11.2025 (обновлено: 05:35 10.11.2025)
 
Число российских туристов в Сингапуре выросло до максимума с 2019 года

Россияне стали чаще посещать Сингапур

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество российских туристов, посетивших Сингапур в январе-сентябре, выросло до максимальных с 2019 года 51 тысячи человек, следует из расчетов РИА Новости по данным сингапурского правительства.
За год турпоток увеличился почти на 15% и достиг 51,1 тысячи человек против 44,6 тысячи годом ранее. Больше последний раз было в 2019 году, когда город-государство посетило 56,9 тысячи россиян.
Россияне в среднем останавливаются в стране на 3,2 дня, как и годом ранее. В 2019 году предпочитали оставаться чуть подольше - на три с половиной дня.
Самыми многочисленными туристами в Сингапуре в январе-сентябре были китайцы (2,9 миллиона человек), а также жители Индонезии (2,25 миллиона) и Индии (1,07 миллиона).
 
ТуризмБизнесРОССИЯСИНГАПУРИНДОНЕЗИЯИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала