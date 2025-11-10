https://1prime.ru/20251110/singapur-864392162.html

Сингапур введет дополнительный сбор за экологичное авиатопливо, пишут СМИ

2025-11-10T19:14+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Сингапур с 1 октября 2026 года первым в мире введет дополнительный сбор за экологичное авиатопливо для пассажиров, вылетающих из страны, пишет местная газета The Straits Times со ссылкой на управление гражданской авиации. "С 1 октября 2026 года Сингапур введет сбор за экологичное авиационное топливо для пассажиров, вылетающих из страны. Сбор будет взиматься с билетов, проданных с 1 апреля 2026 года, и будет варьироваться от 1 до 41,6 сингапурского доллара (от 0,77 до 31,93 доллара США) в зависимости от расстояния и класса", - пишет газета. Сообщается, что пассажиры будут оплачивать сбор вместе со стоимостью билета, однако авиакомпании должны будут указывать сумму сбора отдельной строкой​​. "Пассажиры эконом-класса или премиум-эконом-класса заплатят от 1 до 10,4 сингапурского доллара (от 0,77 до 7,98 доллара США) в зависимости от направления. Пассажиры бизнес-класса или первого класса заплатят от 4 до 41,6 сингапурского доллара (от 3,07 до 31,93 доллара США)", - пишет The Straits Times. Сообщается что дополнительный сбор также будет применяться к грузовым, чартерным и частным рейсам, но не будет распространяться на пассажиров, путешествующих транзитными рейсами, а также на благотворительные и гуманитарные рейсы. Сингапур вводит дополнительный сбор за экологичное авиатопливо для достижения цели по увеличению доли экологически чистого авиационного топлива в общем объеме авиатоплива до 1% к 2026 году, к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 3–5% за счет взимаемых сборов. Сингапур планирует сократить выбросы от внутренних перелетов по стране на 20% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года и достичь нулевого уровня выбросов от внутренних и международных перелетов к 2050 году.

