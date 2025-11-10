https://1prime.ru/20251110/skandal-864388559.html

В Европе произошел скандал из-за плана против России, пишут СМИ

В Европе произошел скандал из-за плана против России, пишут СМИ - 10.11.2025, ПРАЙМ

В Европе произошел скандал из-за плана против России, пишут СМИ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе климатического саммита COP-30 в Бразилии пропустила запланированную встречу с премьер-министром... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T17:58+0300

2025-11-10T17:58+0300

2025-11-10T18:00+0300

мировая экономика

европа

великобритания

бразилия

урсула фон дер ляйен

кир стармер

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе климатического саммита COP-30 в Бразилии пропустила запланированную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Financial Times.По данным издания, ожидалось, что они обсудят участие Лондона в оборонных программах ЕС."Британский лидер добивался встречи, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС к Великобритании выплатить около 6,5 миллиардов евро", — говорится в материале.В Европейской комиссии сообщили, что переговоры не состоялись исключительно из-за несовпадения расписаний. Несмотря на это, Financial Times утверждает, что причиной отказа стало нежелание фон дер Ляйен вести диалог с британским лидером. По мнению издания, инцидент может свидетельствовать о растущей осторожности Брюсселя в отношениях с Соединённым Королевством после его выхода из ЕС.Ранее Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", позже переименованную в менее провокационную — "Готовность 2030" — в ответ на возражения ряда стран. Этот документ предполагает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырёх лет на улучшение оборонного сектора. В мае страны ЕС одобрили создание кредитного механизма SAFE, который позволит привлечь дополнительные 150 миллиардов евро для увеличения производства вооружения. Кроме того, планируется выделение порядка 650 миллиардов евро из национальных бюджетов стран блока. Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что ответ Москвы на процессы милитаризации в Европе будет убедительным. Он также отметил, что Россия никогда не выступала инициатором военных конфликтов.

https://1prime.ru/20251108/rossiya-864340774.html

https://1prime.ru/20251106/plan-864296881.html

европа

великобритания

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, великобритания, бразилия, урсула фон дер ляйен, кир стармер, ес