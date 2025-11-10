В Европе произошел скандал из-за плана против России, пишут СМИ
FT: фон дер Ляйен проигнорировала встречу со Стармером на саммите COP-30
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе климатического саммита COP-30 в Бразилии пропустила запланированную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Financial Times.
"Британский лидер добивался встречи, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС к Великобритании выплатить около 6,5 миллиардов евро", — говорится в материале.
В Европейской комиссии сообщили, что переговоры не состоялись исключительно из-за несовпадения расписаний. Несмотря на это, Financial Times утверждает, что причиной отказа стало нежелание фон дер Ляйен вести диалог с британским лидером. По мнению издания, инцидент может свидетельствовать о растущей осторожности Брюсселя в отношениях с Соединённым Королевством после его выхода из ЕС.
Ранее Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", позже переименованную в менее провокационную — "Готовность 2030" — в ответ на возражения ряда стран. Этот документ предполагает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырёх лет на улучшение оборонного сектора.
В мае страны ЕС одобрили создание кредитного механизма SAFE, который позволит привлечь дополнительные 150 миллиардов евро для увеличения производства вооружения. Кроме того, планируется выделение порядка 650 миллиардов евро из национальных бюджетов стран блока.
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что ответ Москвы на процессы милитаризации в Европе будет убедительным. Он также отметил, что Россия никогда не выступала инициатором военных конфликтов.