В Европе произошел скандал из-за плана против России, пишут СМИ - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Европе произошел скандал из-за плана против России, пишут СМИ
В Европе произошел скандал из-за плана против России, пишут СМИ - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Европе произошел скандал из-за плана против России, пишут СМИ
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе климатического саммита COP-30 в Бразилии пропустила запланированную встречу с премьер-министром... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T17:58+0300
2025-11-10T18:00+0300
мировая экономика
европа
великобритания
бразилия
урсула фон дер ляйен
кир стармер
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе климатического саммита COP-30 в Бразилии пропустила запланированную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Financial Times.По данным издания, ожидалось, что они обсудят участие Лондона в оборонных программах ЕС."Британский лидер добивался встречи, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС к Великобритании выплатить около 6,5 миллиардов евро", — говорится в материале.В Европейской комиссии сообщили, что переговоры не состоялись исключительно из-за несовпадения расписаний. Несмотря на это, Financial Times утверждает, что причиной отказа стало нежелание фон дер Ляйен вести диалог с британским лидером. По мнению издания, инцидент может свидетельствовать о растущей осторожности Брюсселя в отношениях с Соединённым Королевством после его выхода из ЕС.Ранее Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", позже переименованную в менее провокационную — "Готовность 2030" — в ответ на возражения ряда стран. Этот документ предполагает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырёх лет на улучшение оборонного сектора. В мае страны ЕС одобрили создание кредитного механизма SAFE, который позволит привлечь дополнительные 150 миллиардов евро для увеличения производства вооружения. Кроме того, планируется выделение порядка 650 миллиардов евро из национальных бюджетов стран блока. Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что ответ Москвы на процессы милитаризации в Европе будет убедительным. Он также отметил, что Россия никогда не выступала инициатором военных конфликтов.
мировая экономика, европа, великобритания, бразилия, урсула фон дер ляйен, кир стармер, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БРАЗИЛИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, ЕС
17:58 10.11.2025 (обновлено: 18:00 10.11.2025)
 
В Европе произошел скандал из-за плана против России, пишут СМИ

FT: фон дер Ляйен проигнорировала встречу со Стармером на саммите COP-30

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе климатического саммита COP-30 в Бразилии пропустила запланированную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Financial Times.
По данным издания, ожидалось, что они обсудят участие Лондона в оборонных программах ЕС.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с серьезным предупреждением ЕС
8 ноября, 20:04
"Британский лидер добивался встречи, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС к Великобритании выплатить около 6,5 миллиардов евро", — говорится в материале.
В Европейской комиссии сообщили, что переговоры не состоялись исключительно из-за несовпадения расписаний. Несмотря на это, Financial Times утверждает, что причиной отказа стало нежелание фон дер Ляйен вести диалог с британским лидером. По мнению издания, инцидент может свидетельствовать о растущей осторожности Брюсселя в отношениях с Соединённым Королевством после его выхода из ЕС.
Ранее Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", позже переименованную в менее провокационную — "Готовность 2030" — в ответ на возражения ряда стран. Этот документ предполагает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырёх лет на улучшение оборонного сектора.
В мае страны ЕС одобрили создание кредитного механизма SAFE, который позволит привлечь дополнительные 150 миллиардов евро для увеличения производства вооружения. Кроме того, планируется выделение порядка 650 миллиардов евро из национальных бюджетов стран блока.
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что ответ Москвы на процессы милитаризации в Европе будет убедительным. Он также отметил, что Россия никогда не выступала инициатором военных конфликтов.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
На Западе сделали заявление о плане ЕС против России
6 ноября, 17:58
 
Мировая экономикаЕВРОПАВЕЛИКОБРИТАНИЯБРАЗИЛИЯУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерЕС
 
 
