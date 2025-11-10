Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава ВТО предположил, сколько продлится соперничество Китая и США
Экс-глава ВТО предположил, сколько продлится соперничество Китая и США
Экс-глава ВТО предположил, сколько продлится соперничество Китая и США
Китай и США переходят к использованию торговли в политических целях, их геостратегическое соперничество будет продолжаться 50 лет, пишет гонконгская газета... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T12:03+0300
2025-11-10T12:03+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Китай и США переходят к использованию торговли в политических целях, их геостратегическое соперничество будет продолжаться 50 лет, пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на заявление бывшего генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаля Лами. "Геостратегическое соперничество… не утихнет. Если у вас есть амбиции стать №1 и чувство, что другой представляет для вас угрозу, то это неизбежно приводит к этому", - заявил Лами на мероприятии Международной школы бизнеса Китая и Европы в Шанхае в пятницу, его слова приводит газета. Он отметил, что кроме пошлин, которые находятся в центре политики президента США Дональда Трампа, наметилась более широкая тенденция по разделению США и Китая в чувствительных сферах экономики и "вооружение" секторов, в которых страны обладают сравнительными преимуществами. "Игра называлась "экспортируй больше". Теперь игра (для обеих сторон) называется "экспортируй меньше" того, что по твоему мнению является более стратегическим ресурсом, и где ты можешь использовать политические рычаги… Это сохранится в течение следующих 50 лет", - считает бывший генеральный директор ВТО. South China Morning Post напоминает, что Китай является мировым лидером по поставкам и переработке редкоземельных металлов, которые используют в производстве электромобилей, ветряных турбин и передовых систем вооружения. Пекин использовал ограничения на их экспорт в качестве разменной монеты в торговой войне с США, что может быть ответом на контроль Вашингтона за передовыми технологиями. "В ближайшие 10-20 лет будет сложно найти альтернативные варианты, но уже предпринимаются усилия по снижению зависимости от китайских полезных ископаемых", - цитирует газета Лами. В конце октября министерство коммерции КНР сообщило, что США приостановят на год введение портовых сборов в отношении китайских судов, после чего Китай "примет аналогичные меры". В понедельник китайское министерство транспорта заявило, что с 10 ноября взимание соответствующих портовых сборов с судов США "будет приостановлено на один год" одновременно с приостановлением США соответствующих мер в отношении Китая. В понедельник также вступил в силу целый ряд решений КНР об отмене постановлений о дополнительных пошлинах на импортируемые из США товары и экспортном контроле товаров двойного назначения в отношении определенных американских компаний. Это стало результатом нескольких раундов китайско-американских торгово-экономических консультаций, а также встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, которая состоялась 30 октября в южнокорейском Пусане. Глава КНР и президент США ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
мировая экономика, россия, китай, сша, европа, дональд трамп, си цзиньпин, south china morning post, вто
Экс-глава ВТО предположил, сколько продлится соперничество Китая и США

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая в КНР
Флаг Китая в КНР. Архивное фото
