Сотрудники военных баз США в Европе не получают зарплаты из-за шатдауна
Сотрудники военных баз США в Европе не получают зарплаты из-за шатдауна
2025-11-10T05:52+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники военных баз США в некоторых странах Европы не получают зарплаты из-за шатдауна американского правительства, в то время как ряд государств взял на себя их содержание с надеждой, что Вашингтон позднее компенсирует это, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"У тысяч людей, работающих на зарубежных базах (США - ред.) в Европе, прервались выплаты зарплат с того момента, как почти шесть недель назад начался шатдаун. В некоторых случаях правительства стран, в которых расположены базы США, покрыли расходы, ожидая, что Соединенные Штаты в конечном счете компенсируют это. В других, включая Италию и Португалию, люди просто продолжили работать без оплаты", - говорится в сообщении агентства.
Ассошиэйтед Пресс отмечает, что в Германии, Польше, Литве и Гренландии местные власти взяли на себя расходы на содержание сотрудников, в то время как в Италии и Португалии те продолжают работать, не получая зарплату.
Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
