Сенатор-демократ поддержал пакет законов, который может завершить шатдаун - 10.11.2025, ПРАЙМ
Сенатор-демократ поддержал пакет законов, который может завершить шатдаун
Сенатор-демократ поддержал пакет законов, который может завершить шатдаун - 10.11.2025, ПРАЙМ
Сенатор-демократ поддержал пакет законов, который может завершить шатдаун
Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что поддерживает республиканский пакет законопроектов, который может завершить шатдаун в Соединенных... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T04:10+0300
2025-11-10T04:29+0300
экономика
общество
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что поддерживает республиканский пакет законопроектов, который может завершить шатдаун в Соединенных Штатах. Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса. "Я давно говорил, что, чтобы заслужить мой голос, нам нужно двигаться к исправлению беспорядка в системе здравоохранения, созданного республиканцами, и к защите федеральных работников. Эта договорённость гарантирует голосование по продлению налоговых льгот по страховым премиям в рамках закона о доступном медицинском обслуживании, на что республиканцы не были готовы", - говорится в заявлении Кейна в соцсети X. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
общество , сша, дональд трамп
Экономика, Общество , США, Дональд Трамп
04:10 10.11.2025 (обновлено: 04:29 10.11.2025)
 
Сенатор-демократ поддержал пакет законов, который может завершить шатдаун

Сенатор Кейн поддержал республиканский пакет законов, который может завершить шатдаун

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что поддерживает республиканский пакет законопроектов, который может завершить шатдаун в Соединенных Штатах.
Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса.
"Я давно говорил, что, чтобы заслужить мой голос, нам нужно двигаться к исправлению беспорядка в системе здравоохранения, созданного республиканцами, и к защите федеральных работников. Эта договорённость гарантирует голосование по продлению налоговых льгот по страховым премиям в рамках закона о доступном медицинском обслуживании, на что республиканцы не были готовы", - говорится в заявлении Кейна в соцсети X.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
 
Экономика Общество США Дональд Трамп
 
 
