"Нужно предотвратить": главный город США будет готовится к вторжению войск
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Городские власти Нью-Йорка готовятся к возможной отправке Национальной гвардии по приказу президента Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.
"По словам нескольких высокопоставленных выборных должностных лиц, широкий круг видных общественных деятелей Нью-Йорка в течение нескольких недель встречался за кулисами, чтобы обсудить возможную отправку Трампом Национальной гвардии или других федеральных агентов в Нью-Йорк", — указывается в публикации.
Согласно изданию, губернатор Кэти Хокул, испытывающая беспокойство из-за возможных действий Трампа после победы Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, создала виртуальный оперативный центр и провела ряд совещаний.
"(Наша. — Прим. Ред.) цель — предотвратить, а если мы не можем предотвратить, то, надеюсь, мы можем отсрочить", — прокомментировала директор службы внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк Джэки Брэй.
Новый мэр, Зохран Мамдани, ранее победил на выборах, став самым молодым градоначальником с начала тысячелетия и первым мусульманином на этой должности. Он выступает за открытие недорогих продуктовых магазинов, ограничение роста арендных ставок на часть жилья и отмену платного проезда на автобусах. Президент США Дональд Трамп ранее назвал Мамдани коммунистом и угрожал прекратить федеральную поддержку Нью-Йорку.
В сентябре президент Трамп выразил намерение ввести нацгвардию в Нью-Йорк, а также в такие города, как Чикаго, Мемфис и Новый Орлеан, с целью борьбы с преступностью. Ранее он передал часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона в федеральное ведение, указав на высокий уровень преступности в столице. В рамках временных чрезвычайных мер в определённых местах уже размещены силы нацгвардии.