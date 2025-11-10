https://1prime.ru/20251110/ssha-864395754.html
США разрешили передачу Сирии товаров и технологий гражданского назначения
США разрешили передачу Сирии товаров и технологий гражданского назначения - 10.11.2025, ПРАЙМ
США разрешили передачу Сирии товаров и технологий гражданского назначения
США разрешили передачу Сирии американских товаров и технологий гражданского назначения, сообщает минфин Соединенных Штатов. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T21:21+0300
2025-11-10T21:21+0300
2025-11-10T21:21+0300
мировая экономика
сирия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880320_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_e7b28b5a0993753dd7355bad66254d2c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США разрешили передачу Сирии американских товаров и технологий гражданского назначения, сообщает минфин Соединенных Штатов. "Передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения в Сирию или внутри Сирии разрешена без лицензии", - сказано в документе министерства.
https://1prime.ru/20251107/sanktsii-864315382.html
сирия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880320_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccb0531eb957908e7cfd535f2bc9d2fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сирия, сша
Мировая экономика, СИРИЯ, США
США разрешили передачу Сирии товаров и технологий гражданского назначения
Минфин США заявил о разрешении передачи Сирии товаров и технологий гражданского назначения