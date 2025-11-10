США разрешили передачу Сирии товаров и технологий гражданского назначения

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-10T21:21+0300
2025-11-10T21:21+0300
мировая экономика
сирия
сша
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США разрешили передачу Сирии американских товаров и технологий гражданского назначения, сообщает минфин Соединенных Штатов. "Передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения в Сирию или внутри Сирии разрешена без лицензии", - сказано в документе министерства.
сирия
сша
мировая экономика, сирия, сша
Мировая экономика, СИРИЯ, США
21:21 10.11.2025
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов в Вашингтоне
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Здание Министерства финансов в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США разрешили передачу Сирии американских товаров и технологий гражданского назначения, сообщает минфин Соединенных Штатов.
"Передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения в Сирию или внутри Сирии разрешена без лицензии", - сказано в документе министерства.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Британия сняла санкции с президента Сирии аш-Шараа
7 ноября, 14:10
 
Мировая экономикаСИРИЯСША
 
 
Заголовок открываемого материала