https://1prime.ru/20251110/ssha-864395754.html

США разрешили передачу Сирии товаров и технологий гражданского назначения

США разрешили передачу Сирии товаров и технологий гражданского назначения - 10.11.2025, ПРАЙМ

США разрешили передачу Сирии товаров и технологий гражданского назначения

США разрешили передачу Сирии американских товаров и технологий гражданского назначения, сообщает минфин Соединенных Штатов. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T21:21+0300

2025-11-10T21:21+0300

2025-11-10T21:21+0300

мировая экономика

сирия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880320_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_e7b28b5a0993753dd7355bad66254d2c.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США разрешили передачу Сирии американских товаров и технологий гражданского назначения, сообщает минфин Соединенных Штатов. "Передача большинства товаров гражданского назначения американского производства, а также технологий и программного обеспечения в Сирию или внутри Сирии разрешена без лицензии", - сказано в документе министерства.

https://1prime.ru/20251107/sanktsii-864315382.html

сирия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сирия, сша