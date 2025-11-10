https://1prime.ru/20251110/ssha-864395900.html
Приостановка "Закона Цезаря" для Сирии не смягчает санкции против России
Приостановка "Закона Цезаря" для Сирии не смягчает санкции против России - 10.11.2025, ПРАЙМ
Приостановка "Закона Цезаря" для Сирии не смягчает санкции против России
Приостановка действия американского "Закона Цезаря" в отношении Сирии не распространяется на сделки, связанные с правительствами России и Ирана, а также на... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T21:28+0300
2025-11-10T21:28+0300
2025-11-10T21:28+0300
финансы
россия
иран
сирия
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_2c5aff2f04a314b2c02df1d0cfdff09c.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Приостановка действия американского "Закона Цезаря" в отношении Сирии не распространяется на сделки, связанные с правительствами России и Ирана, а также на передачу товаров, технологий, программного обеспечения, финансов и услуг российского или иранского происхождения, говорится в обнародованном в понедельник документе министерства финансов США. "Приостановка действия "Закона Цезаря" прекращает применение санкций, за исключением отдельных сделок, связанных с правительствами России и Ирана, а также передачи товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг российского или иранского происхождения", - следует из документа американского минфина.
https://1prime.ru/20251110/ssha-864395754.html
иран
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_05bf99f4b3b89e57b33b07e54a9704d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, иран, сирия, минфин сша
Финансы, РОССИЯ, ИРАН, СИРИЯ, Минфин США
Приостановка "Закона Цезаря" для Сирии не смягчает санкции против России
Минфин США: приостановка Закона Цезаря для Сирии не смягчает санкции против России и Ирана