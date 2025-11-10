https://1prime.ru/20251110/ssha-864395900.html

Приостановка "Закона Цезаря" для Сирии не смягчает санкции против России

ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Приостановка действия американского "Закона Цезаря" в отношении Сирии не распространяется на сделки, связанные с правительствами России и Ирана, а также на передачу товаров, технологий, программного обеспечения, финансов и услуг российского или иранского происхождения, говорится в обнародованном в понедельник документе министерства финансов США. "Приостановка действия "Закона Цезаря" прекращает применение санкций, за исключением отдельных сделок, связанных с правительствами России и Ирана, а также передачи товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг российского или иранского происхождения", - следует из документа американского минфина.

