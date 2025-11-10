Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, заявил Бургум - 10.11.2025
США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, заявил Бургум
США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, заявил Бургум - 10.11.2025, ПРАЙМ
США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, заявил Бургум
США смогли нарастить экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T22:56+0300
2025-11-10T22:56+0300
мировая экономика
сша
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США смогли нарастить экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум. "Сейчас Америка является экспортером СПГ номер один в мире с ростом (экспорта - ред.) на 25% по сравнению с прошлым годом", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
22:56 10.11.2025
 
США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, заявил Бургум

Бургум: США нарастили экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Танкер СПГ. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США смогли нарастить экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум.
"Сейчас Америка является экспортером СПГ номер один в мире с ростом (экспорта - ред.) на 25% по сравнению с прошлым годом", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Катар - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Катар предупредил Европу, что может остановить поставки СПГ из-за директивы
3 ноября, 10:22
 
Мировая экономика, США
 
 
