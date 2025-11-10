https://1prime.ru/20251110/ssha-864397709.html

США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, заявил Бургум

США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, заявил Бургум - 10.11.2025, ПРАЙМ

США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, заявил Бургум

США смогли нарастить экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T22:56+0300

2025-11-10T22:56+0300

2025-11-10T22:56+0300

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США смогли нарастить экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум. "Сейчас Америка является экспортером СПГ номер один в мире с ростом (экспорта - ред.) на 25% по сравнению с прошлым годом", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

https://1prime.ru/20251103/direktiva-864180092.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша