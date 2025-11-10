https://1prime.ru/20251110/ssha-864397709.html
США стали крупнейшим экспортером СПГ в мире, заявил Бургум
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. США смогли нарастить экспорт СПГ за год на 25%, став крупнейшим экспортером в мире, заявил в понедельник американский министр внутренних дел Даг Бургум. "Сейчас Америка является экспортером СПГ номер один в мире с ростом (экспорта - ред.) на 25% по сравнению с прошлым годом", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
