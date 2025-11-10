https://1prime.ru/20251110/stoimost-864385420.html
Аналитики оценили справедливую рыночную стоимость "Дом.РФ" перед IPO
2025-11-10T16:53+0300
2025-11-10T16:53+0300
2025-11-10T16:53+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Аналитики оценили справедливую рыночную стоимость госкомпании "Дом.РФ", объявившей в понедельник о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже, в 349-445 миллиардов рублей, свидетельствуют отчеты ряда банков. "Дом.РФ" планирует получение листинга акций и начало торгов на Московской бирже в ноябре текущего года. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии компании. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Российская Федерация как действующий акционер "Дом.РФ" не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале после IPO. Размещение предполагает открытую подписку на акции и будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. "Исходя из текущей и прогнозной рентабельности капитала и темпов роста на основании сравнения "Дом.РФ" с компаниями, мы считаем справедливым мультипликатор P/B 2025 (финансовый коэффициент, демонстрирующий отношение цены акции к балансовой стоимости капитала на акцию - ред.) в диапазоне 0,8х-0,86х, что применяя к прогнозной величине капитала на конец 2025 года (440 миллиардов рублей) означает оценку 100% капитала 350-377 миллиардов рублей или 2164-2331 рублей за акцию", - говорится в отчете Совкомбанка. По оценке аналитиков Sber CIB, справедливая рыночная стоимость акционерного капитала "Дом.РФ" может составлять 350-400 миллиардов рублей, в базовом сценарии оценки - 375 миллиардов рублей. Оценка получена на основе модели дисконтированных дивидендов, расчета справедливого значения коэффициента Р/Е банка и сравнения с другими публичными финансовыми компаниями. Справедливый диапазон стоимости акционерного капитала, по мнению аналитиков Т-Инвестиций, составляет 0,8-0,9х прогнозного капитала "Дом.РФ" на конец 2025 года или 349-395 миллиардов рублей. "Мы оцениваем "Дом.РФ" в диапазоне 356-390 миллиардов рублей до докапитализации, или на уровне 0,81х-0,88х по мультипликатору P/BV и 4,1х-4,5х по мультипликатору P/E за 2025 год", - говорится в отчете "ВТБ Капитал Трейдинг". Выше других справедливую стоимость "Дом.РФ" оценивают в Альфа-банке. "На основе метода дисконтирования дивидендов и сравнительного анализа мы определили индикативный диапазон справедливой стоимости 100% акционерного капитала на уровне 395-444,8 миллиарда рублей. Это соответствует диапазону мультипликатора 2025П P/BV 0,89-1x (по нижней границе – 6% премия к Сбербанку) и 2025П P/E 4,6-5,2x (по нижней границе – 15% премия к Сбербанку)", - говорится в отчете банка.
