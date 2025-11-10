Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251110/sud-864360711.html
2025-11-10T06:04+0300
2025-11-10T06:11+0300
общество
финансы
рф
москва
фсб
юкос
рф
москва
общество , финансы, рф, москва, фсб, юкос
Общество , Финансы, РФ, МОСКВА, ФСБ, ЮКОС
06:04 10.11.2025 (обновлено: 06:11 10.11.2025)
 
Смольянинов* получил новый штраф за неоплаченный предыдущий

Артуру Смольянинову назначили новый штраф в двукратном размере за неоплату предыдущего

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве снова оштрафовал в двукратном размере актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом) за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Пятого ноября 2025 года вынесено постановление о назначении административного наказания", - следует из данных.
Сумма штрафа как и суть нарушения не сообщаются.
Два аналогичных административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) суд рассмотрит 10 и 21 ноября.
Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в этом году Смольянинова* дважды оштрафовали в России за неоплату автомобильных штрафов.
В них указано, что в начале февраля 2025 года Смольянинова* оштрафовали на 3 тысячи рублей за неоплату парковки и проезда по платной дороге. В том же месяце, как следует из материалов, актера оштрафовали на 5 тысяч рублей за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке в Москве.
Штрафы не были уплачены в установленные сроки, на Смольянинова* составили два протокола по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания, подчеркивается в материалах. Судебный участок мирового судьи района Коньково в Москве дважды привлек Смольянинова* к ответственности, назначив ему наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, указано в них.
Таким образом, Смольянинова* оштрафовали на 6 и 10 тысяч рублей соответственно, сообщается в материалах. При этом в них не уточняется, о каком транспортном средстве идет речь или под чьим управлением был автомобиль в моменты совершения правонарушений.
Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Его уже не раз штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.
Ранее ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"*** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Смольянинов* является фигурантом этого дела.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
*** Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
 
