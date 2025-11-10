https://1prime.ru/20251110/sud-864360711.html

Смольянинов* получил новый штраф за неоплаченный предыдущий

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве снова оштрафовал в двукратном размере актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом) за неоплату в срок другого штрафа, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Пятого ноября 2025 года вынесено постановление о назначении административного наказания", - следует из данных. Сумма штрафа как и суть нарушения не сообщаются. Два аналогичных административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) суд рассмотрит 10 и 21 ноября. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в этом году Смольянинова* дважды оштрафовали в России за неоплату автомобильных штрафов. В них указано, что в начале февраля 2025 года Смольянинова* оштрафовали на 3 тысячи рублей за неоплату парковки и проезда по платной дороге. В том же месяце, как следует из материалов, актера оштрафовали на 5 тысяч рублей за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке в Москве. Штрафы не были уплачены в установленные сроки, на Смольянинова* составили два протокола по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания, подчеркивается в материалах. Судебный участок мирового судьи района Коньково в Москве дважды привлек Смольянинова* к ответственности, назначив ему наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, указано в них. Таким образом, Смольянинова* оштрафовали на 6 и 10 тысяч рублей соответственно, сообщается в материалах. При этом в них не уточняется, о каком транспортном средстве идет речь или под чьим управлением был автомобиль в моменты совершения правонарушений. Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Его уже не раз штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах. Ранее ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"*** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Смольянинов* является фигурантом этого дела.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента*** Деятельность организации признана нежелательной на территории России.

