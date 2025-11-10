Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд запретил банкам самостоятельно снимать арест со счетов - 10.11.2025
Верховный суд запретил банкам самостоятельно снимать арест со счетов
Верховный суд запретил банкам самостоятельно снимать арест со счетов - 10.11.2025, ПРАЙМ
Верховный суд запретил банкам самостоятельно снимать арест со счетов
Верховный суд России запретил банкам самостоятельно снимать со счетов арест, наложенный в рамках уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T17:09+0300
2025-11-10T17:17+0300
банки
финансы
россия
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/75/832107547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c70de0736fcfda7c5ba229c6f9812466.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд России запретил банкам самостоятельно снимать со счетов арест, наложенный в рамках уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда. Суд рассмотрел жалобу конкурсного управляющего, который в суде требовал от банка закрыть расчетный счет строительной компании и перечислить имеющиеся на нем деньги на основной счет истца. Он указывал, что эти средства необходимы для формирования конкурсной массы и последующего погашения требований кредиторов, отметили в пресс-службе. Банк в свою очередь сослался на постановление следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на спорном счете. Как добавили в пресс-службе, суды поддержали банк. "Верховный Суд России согласился с этой позицией – банк не вправе самостоятельно отменять арест, наложенный на имущество в рамках уголовного дела. Коллегия по экономическим спорам отказала в удовлетворении жалобы конкурсного управляющего", - сказали в пресс-службе.
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/75/832107547_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b76980b2546f8fa20760b7592760c129.jpg
1920
1920
true
банки, финансы, россия, верховный суд
Банки, Финансы, РОССИЯ, Верховный суд
17:09 10.11.2025 (обновлено: 17:17 10.11.2025)
 
Верховный суд запретил банкам самостоятельно снимать арест со счетов

Суд запретил банкам самим снимать арест, наложенный на счет в рамках уголовного дела

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВерховный суд России
Верховный суд России - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Верховный суд России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд России запретил банкам самостоятельно снимать со счетов арест, наложенный в рамках уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда.
Суд рассмотрел жалобу конкурсного управляющего, который в суде требовал от банка закрыть расчетный счет строительной компании и перечислить имеющиеся на нем деньги на основной счет истца. Он указывал, что эти средства необходимы для формирования конкурсной массы и последующего погашения требований кредиторов, отметили в пресс-службе.
Банк в свою очередь сослался на постановление следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на спорном счете.
Как добавили в пресс-службе, суды поддержали банк.
"Верховный Суд России согласился с этой позицией – банк не вправе самостоятельно отменять арест, наложенный на имущество в рамках уголовного дела. Коллегия по экономическим спорам отказала в удовлетворении жалобы конкурсного управляющего", - сказали в пресс-службе.
БанкиФинансыРОССИЯВерховный суд
 
 
