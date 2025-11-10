https://1prime.ru/20251110/sud-864385817.html

Верховный суд запретил банкам самостоятельно снимать арест со счетов

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд России запретил банкам самостоятельно снимать со счетов арест, наложенный в рамках уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда. Суд рассмотрел жалобу конкурсного управляющего, который в суде требовал от банка закрыть расчетный счет строительной компании и перечислить имеющиеся на нем деньги на основной счет истца. Он указывал, что эти средства необходимы для формирования конкурсной массы и последующего погашения требований кредиторов, отметили в пресс-службе. Банк в свою очередь сослался на постановление следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на спорном счете. Как добавили в пресс-службе, суды поддержали банк. "Верховный Суд России согласился с этой позицией – банк не вправе самостоятельно отменять арест, наложенный на имущество в рамках уголовного дела. Коллегия по экономическим спорам отказала в удовлетворении жалобы конкурсного управляющего", - сказали в пресс-службе.

