Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиры парома Трабзон-Сочи покинули судно спустя пять суток - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/sudno-864389814.html
Пассажиры парома Трабзон-Сочи покинули судно спустя пять суток
Пассажиры парома Трабзон-Сочи покинули судно спустя пять суток - 10.11.2025, ПРАЙМ
Пассажиры парома Трабзон-Сочи покинули судно спустя пять суток
Пассажиры парома Seabridge смогли покинуть судно и выйти в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T18:21+0300
2025-11-10T18:21+0300
бизнес
туризм
рф
сочи
краснодарский край
генконсульство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864389145_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_74bec6e2494261d65def25448e98bac7.jpg
СТАМБУЛ, 10 ноя – ПРАЙМ. Пассажиры парома Seabridge смогли покинуть судно и выйти в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна. "Вышли в город, прошли паспортный контроль", - сообщила Татьяна. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером, но 19 пассажиров оставались на борту - в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в РФ. Сотрудники Генконсульства РФ в Трабзоне контактируют с пассажирами, местными властями и транспортной компанией, сообщили ранее РИА Новости дипломаты. Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна". Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
https://1prime.ru/20251110/parom-864374347.html
https://1prime.ru/20251104/reys-864226343.html
рф
сочи
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864389145_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3044e17469459aca2ffcf50abc388f9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, рф, сочи, краснодарский край, генконсульство
Бизнес, Туризм, РФ, СОЧИ, Краснодарский край, генконсульство
18:21 10.11.2025
 
Пассажиры парома Трабзон-Сочи покинули судно спустя пять суток

Пассажиры парома Seabridge вышли в турецкий Трабзон спустя пять суток

© РИА Новости . Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром Seabridge
Паром Seabridge - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Паром Seabridge. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 10 ноя – ПРАЙМ. Пассажиры парома Seabridge смогли покинуть судно и выйти в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна.
"Вышли в город, прошли паспортный контроль", - сообщила Татьяна.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером, но 19 пассажиров оставались на борту - в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в РФ.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
В Турции объяснили, почему людей с парома Seabridge не выпускают в Трабзоне
12:38
Сотрудники Генконсульства РФ в Трабзоне контактируют с пассажирами, местными властями и транспортной компанией, сообщили ранее РИА Новости дипломаты.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна".
Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Air Arabia запустила прямые рейсы из Рас-эль-Хаймы в Казань
4 ноября, 23:25
 
БизнесТуризмРФСОЧИКраснодарский крайгенконсульство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала