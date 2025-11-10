Пассажиры парома Трабзон-Сочи покинули судно спустя пять суток
Пассажиры парома Seabridge вышли в турецкий Трабзон спустя пять суток
Паром Seabridge. Архивное фото
СТАМБУЛ, 10 ноя – ПРАЙМ. Пассажиры парома Seabridge смогли покинуть судно и выйти в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила РИА Новости пассажирка Татьяна.
"Вышли в город, прошли паспортный контроль", - сообщила Татьяна.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Вышедшее в путь в среду судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером, но 19 пассажиров оставались на борту - в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в РФ.
Сотрудники Генконсульства РФ в Трабзоне контактируют с пассажирами, местными властями и транспортной компанией, сообщили ранее РИА Новости дипломаты.
Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома Seabridge не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, сообщили ранее РИА Новости в администрации края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна".
Заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.