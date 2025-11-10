Журналист высмеял выходку Зеленского во время интервью

https://1prime.ru/20251110/svet-864399964.html

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Отключение электричества во время интервью Владимира Зеленского с The Guardian выглядело как неудачная постановка, заявил ирландский журналист Чей Боуз в X."Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел", — написал он.Боуз отметил, что такие выходки многое говорят о киевском режиме.Интервью Зеленского с журналистом The Guardian в Мариинском дворце прервалось из-за якобы перебоев с электроэнергией, однако после включения резервного генератора подача света возобновилась. Издание не уточнило, была ли сцена запланирована заранее.

