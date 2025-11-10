Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист высмеял выходку Зеленского во время интервью - 10.11.2025
Журналист высмеял выходку Зеленского во время интервью
Журналист высмеял выходку Зеленского во время интервью - 10.11.2025, ПРАЙМ
Журналист высмеял выходку Зеленского во время интервью
Отключение электричества во время интервью Владимира Зеленского с The Guardian выглядело как неудачная постановка, заявил ирландский журналист Чей Боуз в X. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T23:42+0300
2025-11-10T23:42+0300
в мире
владимир зеленский
the guardian
украина
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Отключение электричества во время интервью Владимира Зеленского с The Guardian выглядело как неудачная постановка, заявил ирландский журналист Чей Боуз в X."Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел", — написал он.Боуз отметил, что такие выходки многое говорят о киевском режиме.Интервью Зеленского с журналистом The Guardian в Мариинском дворце прервалось из-за якобы перебоев с электроэнергией, однако после включения резервного генератора подача света возобновилась. Издание не уточнило, была ли сцена запланирована заранее.
23:42 10.11.2025
 
Журналист высмеял выходку Зеленского во время интервью

Боуз: отключение света в момент интервью Зеленского выглядит как постановка

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Отключение электричества во время интервью Владимира Зеленского с The Guardian выглядело как неудачная постановка, заявил ирландский журналист Чей Боуз в X.
"Это, возможно, самая отвратительно срежиссированная, жалкая пропагандистская чушь, которую я когда-либо видел", — написал он.
Боуз отметил, что такие выходки многое говорят о киевском режиме.
Интервью Зеленского с журналистом The Guardian в Мариинском дворце прервалось из-за якобы перебоев с электроэнергией, однако после включения резервного генератора подача света возобновилась. Издание не уточнило, была ли сцена запланирована заранее.
