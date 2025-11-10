https://1prime.ru/20251110/tamozhnja-864359519.html

Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению авто

Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению авто - 10.11.2025, ПРАЙМ

Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению авто

Более 38 тысяч автомобилей для личного пользования оформила Владивостокская таможня в октябре 2025 года, что на 31,9% превысило показатель этого же месяца... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T03:55+0300

2025-11-10T03:55+0300

2025-11-10T03:55+0300

бизнес

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864359519.jpg?1762736113

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 38 тысяч автомобилей для личного пользования оформила Владивостокская таможня в октябре 2025 года, что на 31,9% превысило показатель этого же месяца прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба России. "Владивостокская таможня установила в октябре новый рекорд по оформлению транспортных средств для личного пользования. Ключевые цифры месяца: 38 520 авто – оформлено в октябре 2025 года; + 24,3% – рост по сравнению с сентябрем 2025 года (30 987); + 31,9% – рост по сравнению с октябрем 2024 года (29 215)", - говорится в сообщении. За 10 месяцев 2025 года оформлено больше машин, чем за весь прошлый год - свыше 273 тысяч. Японские марки продолжают занимать ведущие позиции по ввозу, при этом наблюдается резкий рост поставок южнокорейских автомобилей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия