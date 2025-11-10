Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению авто - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251110/tamozhnja-864359519.html
Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению авто
Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению авто - 10.11.2025, ПРАЙМ
Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению авто
Более 38 тысяч автомобилей для личного пользования оформила Владивостокская таможня в октябре 2025 года, что на 31,9% превысило показатель этого же месяца... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T03:55+0300
2025-11-10T03:55+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864359519.jpg?1762736113
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 38 тысяч автомобилей для личного пользования оформила Владивостокская таможня в октябре 2025 года, что на 31,9% превысило показатель этого же месяца прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба России. "Владивостокская таможня установила в октябре новый рекорд по оформлению транспортных средств для личного пользования. Ключевые цифры месяца: 38 520 авто – оформлено в октябре 2025 года; + 24,3% – рост по сравнению с сентябрем 2025 года (30 987); + 31,9% – рост по сравнению с октябрем 2024 года (29 215)", - говорится в сообщении. За 10 месяцев 2025 года оформлено больше машин, чем за весь прошлый год - свыше 273 тысяч. Японские марки продолжают занимать ведущие позиции по ввозу, при этом наблюдается резкий рост поставок южнокорейских автомобилей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
03:55 10.11.2025
 
Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению авто

Владивостокская таможня установила новый рекорд по ввозу автомобилей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 38 тысяч автомобилей для личного пользования оформила Владивостокская таможня в октябре 2025 года, что на 31,9% превысило показатель этого же месяца прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба России.
"Владивостокская таможня установила в октябре новый рекорд по оформлению транспортных средств для личного пользования. Ключевые цифры месяца: 38 520 авто – оформлено в октябре 2025 года; + 24,3% – рост по сравнению с сентябрем 2025 года (30 987); + 31,9% – рост по сравнению с октябрем 2024 года (29 215)", - говорится в сообщении.
За 10 месяцев 2025 года оформлено больше машин, чем за весь прошлый год - свыше 273 тысяч.
Японские марки продолжают занимать ведущие позиции по ввозу, при этом наблюдается резкий рост поставок южнокорейских автомобилей.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала