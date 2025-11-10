https://1prime.ru/20251110/tamozhnja-864359519.html
Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению авто
2025-11-10T03:55+0300
бизнес
экономика
россия
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 38 тысяч автомобилей для личного пользования оформила Владивостокская таможня в октябре 2025 года, что на 31,9% превысило показатель этого же месяца прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба России.
"Владивостокская таможня установила в октябре новый рекорд по оформлению транспортных средств для личного пользования. Ключевые цифры месяца: 38 520 авто – оформлено в октябре 2025 года; + 24,3% – рост по сравнению с сентябрем 2025 года (30 987); + 31,9% – рост по сравнению с октябрем 2024 года (29 215)", - говорится в сообщении.
За 10 месяцев 2025 года оформлено больше машин, чем за весь прошлый год - свыше 273 тысяч.
Японские марки продолжают занимать ведущие позиции по ввозу, при этом наблюдается резкий рост поставок южнокорейских автомобилей.
