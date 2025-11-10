Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина отказалась от танков Leopard, пишут СМИ - 10.11.2025
Украина отказалась от танков Leopard, пишут СМИ
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Германия собирается предложить Бразилии партию танков Leopard 2А6, от которых отказалась Украина, сообщает бразильский портал Technologia&amp;Defensa, ссылаясь на источники в местных вооруженных силах."Правительство Германии предложит 65 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A6, а также 78 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A5, взятых из стратегических резервов немецкой армии и восстановленных компанией KNDS", — говорится в статье. Как сообщает издание, после передачи танков Украине в Германии осталось 68 устаревших машин модели 2А6, которые не подлежат обновлению. По данным T&amp;D, Украина отказалась от этих танков, но официальных подтверждений этому пока нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному решению конфликта, втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузовые поставки с оружием для Украины могут стать целью для российских вооруженных сил. В Кремле заявляли, что усиление Украины западными вооружениями не способствует диалогу и может иметь неблагоприятные последствия.
06:21 10.11.2025
 
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Германия собирается предложить Бразилии партию танков Leopard 2А6, от которых отказалась Украина, сообщает бразильский портал Technologia&Defensa, ссылаясь на источники в местных вооруженных силах.
"Правительство Германии предложит 65 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A6, а также 78 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A5, взятых из стратегических резервов немецкой армии и восстановленных компанией KNDS", — говорится в статье.
Как сообщает издание, после передачи танков Украине в Германии осталось 68 устаревших машин модели 2А6, которые не подлежат обновлению. По данным T&D, Украина отказалась от этих танков, но официальных подтверждений этому пока нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному решению конфликта, втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузовые поставки с оружием для Украины могут стать целью для российских вооруженных сил. В Кремле заявляли, что усиление Украины западными вооружениями не способствует диалогу и может иметь неблагоприятные последствия.
 
