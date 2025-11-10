https://1prime.ru/20251110/technologies-864396837.html

Чистый убыток Positive Technologies по МСФО вырос на 9,4%

positive technologies

финансы

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток Positive Technologies по МСФО по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 9,4% в годовом выражении, до 5,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. В таблице к отчету сказано, что чистый убыток за 9 месяцев составил 5,8 миллиарда рублей против убытка в 5,3 миллиарда рублей годом ранее. Выручка компании выросла на 12% в годовом выражении, до 10,9 миллиарда рублей. EBITDA по итогам периода находится в отрицательной зоне и составляет 1,9 миллиарда рублей - годом ранее этот показатель составлял 3,6 миллиарда рублей в отрицательном значении. "Компания отмечает существенный положительный эффект от инициатив по повышению эффективности. По итогам 9 месяцев существенно сократились суммарные расходы на маркетинг (-29%), поддержку бизнеса (-15%), отраслевые мероприятия и инфраструктурные проекты. Общая сумма расходов на оплату услуг третьих лиц (не включая ФОТ) сократилась на 38% или 2,5 млрд рублей", - сказано в отчете. Как отметил заместитель генерального директора Positive Technologies Максим Филиппов, традиционно до 60-70% от общего объема отгрузок за год приходится на четвертый квартал. "Текущая динамика роста бизнеса соответствует нашим ожиданиям. Я уверен, в четвертом квартале нам удастся не только ее удержать, но и улучшить", - сказал Филиппов, чьи слова приведены в отчете.

