Греф рассказал Путину, как удобно платить телефоном

2025-11-10T14:55+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как удобно платить телефоном, например, пользуясь технологиями платежа лицом или платежа с использованием Bluetooth. "Огромное количество людей", по словам Грефа, стали использовать для оплаты телефоны, что "очень удобно и быстро, одна секунда". "Для этого приходится развивать собственные технологии", – указал в свою очередь Путин. Греф рассказал ему о двух технологиях, которых в мире пока нет. Первая – платеж лицом. Как уточнил Греф, в России 1,3 миллиона терминалов с возможностью такой оплаты. Вторую "назвали "Вжух", потому что она очень быстрая" - это технология, благодаря которой платеж осуществляется с Bluetooth, отметил глава Сбербанка. "Мы сделали маленький терминал, довели его в стоимость до 55 долларов, и благодаря этому платеж стал доступным", – рассказал Греф о технологии оплаты лицом. Обычно для распознавания лица нужна 3D-камера, она очень дорогая, объяснил он. "1,3 миллиона терминалов – это огромные деньги, эти платежи становятся нерентабельные. Мы сделали очень дешевый терминал, и в течение двух с половиной лет раскатываем по стране. От Камчатки до Калининграда везде можно платить лицом. Сейчас в автобусах, метро – везде все эти платежи пройдут", – сказал Греф.

