Греф рассказал Путину, как удобно платить телефоном
Греф рассказал Путину о двух уникальных технологиях оплаты с помощью телефона
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, как удобно платить телефоном, например, пользуясь технологиями платежа лицом или платежа с использованием Bluetooth.
"Огромное количество людей", по словам Грефа, стали использовать для оплаты телефоны, что "очень удобно и быстро, одна секунда".
"Для этого приходится развивать собственные технологии", – указал в свою очередь Путин.
Греф рассказал ему о двух технологиях, которых в мире пока нет.
Первая – платеж лицом. Как уточнил Греф, в России 1,3 миллиона терминалов с возможностью такой оплаты.
Вторую "назвали "Вжух", потому что она очень быстрая" - это технология, благодаря которой платеж осуществляется с Bluetooth, отметил глава Сбербанка.
"Мы сделали маленький терминал, довели его в стоимость до 55 долларов, и благодаря этому платеж стал доступным", – рассказал Греф о технологии оплаты лицом. Обычно для распознавания лица нужна 3D-камера, она очень дорогая, объяснил он.
"1,3 миллиона терминалов – это огромные деньги, эти платежи становятся нерентабельные. Мы сделали очень дешевый терминал, и в течение двух с половиной лет раскатываем по стране. От Камчатки до Калининграда везде можно платить лицом. Сейчас в автобусах, метро – везде все эти платежи пройдут", – сказал Греф.