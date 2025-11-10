Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нижегородскую ТЭЦ оштрафовали за неустранение экологических нарушений - 10.11.2025
Нижегородскую ТЭЦ оштрафовали за неустранение экологических нарушений
2025-11-10T15:27+0300
2025-11-10T15:27+0300
происшествия
бизнес
нижний новгород
рф
росприроднадзор
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя – ПРАЙМ. Автозаводская ТЭЦ в Нижнем Новгороде оштрафована на 100 тысяч рублей за систематическое неисполнение требований надзорного органа и неустранение экологических нарушений, сообщило межрегиональное управление Росприроднадзора. "Факт того, что предприятие осуществляет свою деятельность не в полном соответствии с требованиями природоохранного законодательства, был установлен в ходе плановой проверки ТЭЦ весной 2024 года. Тогда инспекторы Росприроднадзора выявили 25 нарушений, в том числе в части охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, а также в части водопользования. Было зафиксировано, что стоки предприятия оказывают негативное влияние на водный объект", - говорится в сообщении. Нарушитель был привлечен к административной ответственности, юридическому лицу выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений со сроком исполнения до октября 2024 года. Однако, как показала внеплановая проверка, неустраненными в полном объеме остались 10 нарушений. Юридическому лицу был установлен новый срок на исполнение требований закона, но и к февралю 2025 года должных мер принято не было. Новая проверка зафиксировала все те же 10 нарушений. "Учитывая факт систематического уклонения от устранения экологических нарушений, в этот раз в отношении ООО "Автозаводская ТЭЦ" было вынесено постановление о привлечении к ответственности за повторное невыполнение в установленный срок предписания надзорного ведомства (ч. 39 ст. 19.5 КоАП РФ). Попытка оспорить и отменить его успехом не увенчалась. В итоге судом постановление надзорного органа оставлено в силе. Размер наложенных штрафных санкций составил 100 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу", - отмечается в сообщении. ООО "Автозаводская ТЭЦ" обязано устранить все оставшиеся нарушения, вопрос находится на контроле межрегионального управления Росприроднадзора.
нижний новгород
рф
бизнес, нижний новгород, рф, росприроднадзор
Происшествия, Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, РФ, Росприроднадзор
15:27 10.11.2025
 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя – ПРАЙМ. Автозаводская ТЭЦ в Нижнем Новгороде оштрафована на 100 тысяч рублей за систематическое неисполнение требований надзорного органа и неустранение экологических нарушений, сообщило межрегиональное управление Росприроднадзора.
"Факт того, что предприятие осуществляет свою деятельность не в полном соответствии с требованиями природоохранного законодательства, был установлен в ходе плановой проверки ТЭЦ весной 2024 года. Тогда инспекторы Росприроднадзора выявили 25 нарушений, в том числе в части охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, а также в части водопользования. Было зафиксировано, что стоки предприятия оказывают негативное влияние на водный объект", - говорится в сообщении.
Нарушитель был привлечен к административной ответственности, юридическому лицу выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений со сроком исполнения до октября 2024 года. Однако, как показала внеплановая проверка, неустраненными в полном объеме остались 10 нарушений. Юридическому лицу был установлен новый срок на исполнение требований закона, но и к февралю 2025 года должных мер принято не было. Новая проверка зафиксировала все те же 10 нарушений.
"Учитывая факт систематического уклонения от устранения экологических нарушений, в этот раз в отношении ООО "Автозаводская ТЭЦ" было вынесено постановление о привлечении к ответственности за повторное невыполнение в установленный срок предписания надзорного ведомства (ч. 39 ст. 19.5 КоАП РФ). Попытка оспорить и отменить его успехом не увенчалась. В итоге судом постановление надзорного органа оставлено в силе. Размер наложенных штрафных санкций составил 100 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу", - отмечается в сообщении.
ООО "Автозаводская ТЭЦ" обязано устранить все оставшиеся нарушения, вопрос находится на контроле межрегионального управления Росприроднадзора.
 
