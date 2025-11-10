https://1prime.ru/20251110/tolstoy-864380657.html

Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин

Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин - 10.11.2025, ПРАЙМ

Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин

Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путин и замглавы... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T15:00+0300

2025-11-10T15:00+0300

2025-11-10T15:00+0300

общество

россия

рф

владимир путин

дмитрий медведев

александр бастрыкин

спбгу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864380499_0:58:1201:733_1920x0_80_0_0_2cf8f4f9502cb2630cbf4296d60b1aba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путин и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, скончался в возрасте 98 лет, сообщил вуз. "Десятого ноября 2025 года ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Кириллович Толстой", – говорится в сообщении. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ). Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг. В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, дмитрий медведев, александр бастрыкин, спбгу