Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/tolstoy-864380657.html
Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин
Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин - 10.11.2025, ПРАЙМ
Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин
Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путин и замглавы... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T15:00+0300
2025-11-10T15:00+0300
общество
россия
рф
владимир путин
дмитрий медведев
александр бастрыкин
спбгу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864380499_0:58:1201:733_1920x0_80_0_0_2cf8f4f9502cb2630cbf4296d60b1aba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путин и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, скончался в возрасте 98 лет, сообщил вуз. "Десятого ноября 2025 года ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Кириллович Толстой", – говорится в сообщении. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ). Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг. В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864380499_29:0:1096:800_1920x0_80_0_0_88581a9ad812f902c6974af0d49e5d3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин, дмитрий медведев, александр бастрыкин, спбгу
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Александр Бастрыкин, СПбГУ
15:00 10.11.2025
 
Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин

Умер профессор СПбГУ Юрий Толстой, у которого учились Путин и Медведев

© Фото : Санкт-Петербургский государственный университетПрофессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой. Архивное фото
© Фото : Санкт-Петербургский государственный университет
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путин и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, скончался в возрасте 98 лет, сообщил вуз.
"Десятого ноября 2025 года ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Кириллович Толстой", – говорится в сообщении.
Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).
Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.
В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинДмитрий МедведевАлександр БастрыкинСПбГУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала