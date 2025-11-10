Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена дизельного топлива на московских заправках замедлила рост - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/toplivo-864386448.html
Цена дизельного топлива на московских заправках замедлила рост
Цена дизельного топлива на московских заправках замедлила рост - 10.11.2025, ПРАЙМ
Цена дизельного топлива на московских заправках замедлила рост
Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 1 по 10 ноября увеличилась на 13 копеек, до 73,42 рубля за литр, следует из данных Московской топливной... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T17:15+0300
2025-11-10T17:15+0300
москва
рф
роснефть
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860308256_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_048bc6db22d2d55958db7347eef50f48.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 1 по 10 ноября увеличилась на 13 копеек, до 73,42 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цена выросла на всех сетях АЗС, кроме "Тебойла" и "Роснефти". Ранее, с 27 октября по 1 ноября, дизельное топливо подорожало в среднем на 29 копеек - до 73,29 рубля за литр. Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр Аи-92 подорожал в среднем на 5 копеек, до 61,32 рубля, Аи-95 - на 14 копеек, до 67,71 рубля. Цена на бензин Аи-100 подскочила на 37 копеек, до 90,02 рубля за литр. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
https://1prime.ru/20251110/kitay-864377135.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860308256_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_608a1e92ef729b4104948abd12f8cfa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, рф, роснефть, энергетика
МОСКВА, РФ, Роснефть, энергетика
17:15 10.11.2025
 
Цена дизельного топлива на московских заправках замедлила рост

МТА: цена дизельного топлива на московских заправках замедлила рост

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 1 по 10 ноября увеличилась на 13 копеек, до 73,42 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Цена выросла на всех сетях АЗС, кроме "Тебойла" и "Роснефти". Ранее, с 27 октября по 1 ноября, дизельное топливо подорожало в среднем на 29 копеек - до 73,29 рубля за литр.
Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр Аи-92 подорожал в среднем на 5 копеек, до 61,32 рубля, Аи-95 - на 14 копеек, до 67,71 рубля. Цена на бензин Аи-100 подскочила на 37 копеек, до 90,02 рубля за литр.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо
13:21
 
МОСКВАРФРоснефтьэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала