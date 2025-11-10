Цена дизельного топлива на московских заправках замедлила рост

https://1prime.ru/20251110/toplivo-864386448.html

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 1 по 10 ноября увеличилась на 13 копеек, до 73,42 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цена выросла на всех сетях АЗС, кроме "Тебойла" и "Роснефти". Ранее, с 27 октября по 1 ноября, дизельное топливо подорожало в среднем на 29 копеек - до 73,29 рубля за литр. Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр Аи-92 подорожал в среднем на 5 копеек, до 61,32 рубля, Аи-95 - на 14 копеек, до 67,71 рубля. Цена на бензин Аи-100 подскочила на 37 копеек, до 90,02 рубля за литр. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.

