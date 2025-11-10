Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост
Рынок акций РФ возобновил рост на фоне замедления инфляции
Сотрудник в офисе Мосбиржи. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника умеренный рост за счёт ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.48 мск увеличивается на 0,67% относительно предыдущего закрытия, до 2 583,66 пункта. При этом ранее в ходе сессии он оказывался выше 2600 пунктов, что случилось впервые с 24 октября.
Новостной фон для рынка акций в целом нейтральный, в течение сокращенной недели на рынке сохранялась высокая волатильность, объемы торгов акциями были небольшими, отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
"Восстановлению способствует затишье на внешних рынках, замедление инфляции, а также адаптация к санкциям против нефтяного сектора. Дополнительную поддержку оказали последние данные инфляции в России и новости об освобождении Венгрии от санкций на поставки нефти по "Дружбе" и "Турецкому потоку", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам".
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает, хотя и всего на 0,09%, до 63,69 доллара за баррель.
В лидерах роста стоимости - акции "Московского кредитного банка" (+2,66%), банка "Санкт-Петербург" (+2,09%), ВК (+2,09%), префы "Ленэнерго" (+1,93%) и обыкновенные акции "Распадской" (+1,88%).
В лидерах снижения котировок — акции "Инарктики" (−1,11%), "Вуш холдинга" (−1,09%), ОГК-2 (−1,03%), "Акрона" (−1,01%) и "Газпром нефти" (−0,84%).
"На российском рынке на этой неделе ожидается целый ряд данных. Банк России выпустит октябрьский обзор рисков финансовых рынков, а также расскажет об изменениях в денежно-кредитных условиях РФ в октябре. Помимо этого, Росстат отчитается об октябрьской инфляции, а также выведет в свет предварительную оценку ВВП России в третьем квартале", - заключает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".