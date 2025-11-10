https://1prime.ru/20251110/tramp-864359825.html
Трамп предположил, что шатдаун в США скоро завершится
2025-11-10T04:19+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что шатдаун в Соединенных Штатах скоро завершится.
"Похоже, что мы близки к завершению шатдауна. Вы очень скоро (об этом - ред.) узнаете", - сказал Трамп журналистам.
Ранее портал Axios сообщил, что демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну. Позднее основатель портала Punchbowl Джейк Шерман сообщил, что Белый дом поддерживает план финансирования американского правительства в верхней палате конгресса.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
