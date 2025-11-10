https://1prime.ru/20251110/tramp-864395082.html
Трамп порекомендовал выплаты авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне
2025-11-10T20:51+0300
финансы
общество
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что порекомендует выплатить по 10 тысяч долларов авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время "шатдауна демократов". "Для тех авиадиспетчеров, кто проявил себя как великие патриоты и не брал ни дня отпуска из-за "демократического обмана с шатдауном", я порекомендую выплатить бонус в размере 10 тысяч долларов за выдающееся служение нашей стране", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Американский лидер добавил, что те, кто "жаловался и не вышел на работу, несмотря на гарантии полной оплаты", получат "отрицательную отметку" и могут быть заменены "настоящими патриотами".
