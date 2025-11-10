https://1prime.ru/20251110/tramp-864395082.html

Трамп порекомендовал выплаты авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне

Трамп порекомендовал выплаты авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне - 10.11.2025, ПРАЙМ

Трамп порекомендовал выплаты авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне

Президент США Дональд Трамп заявил, что порекомендует выплатить по 10 тысяч долларов авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время "шатдауна... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T20:51+0300

2025-11-10T20:51+0300

2025-11-10T20:51+0300

финансы

общество

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что порекомендует выплатить по 10 тысяч долларов авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время "шатдауна демократов". "Для тех авиадиспетчеров, кто проявил себя как великие патриоты и не брал ни дня отпуска из-за "демократического обмана с шатдауном", я порекомендую выплатить бонус в размере 10 тысяч долларов за выдающееся служение нашей стране", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Американский лидер добавил, что те, кто "жаловался и не вышел на работу, несмотря на гарантии полной оплаты", получат "отрицательную отметку" и могут быть заменены "настоящими патриотами".

https://1prime.ru/20251107/khasset-864318931.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , сша, дональд трамп