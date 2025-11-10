Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп порекомендовал выплаты авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне - 10.11.2025, ПРАЙМ
Трамп порекомендовал выплаты авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне
Трамп порекомендовал выплаты авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне - 10.11.2025, ПРАЙМ
Трамп порекомендовал выплаты авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне
Президент США Дональд Трамп заявил, что порекомендует выплатить по 10 тысяч долларов авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время "шатдауна... | 10.11.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что порекомендует выплатить по 10 тысяч долларов авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время "шатдауна демократов". "Для тех авиадиспетчеров, кто проявил себя как великие патриоты и не брал ни дня отпуска из-за "демократического обмана с шатдауном", я порекомендую выплатить бонус в размере 10 тысяч долларов за выдающееся служение нашей стране", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Американский лидер добавил, что те, кто "жаловался и не вышел на работу, несмотря на гарантии полной оплаты", получат "отрицательную отметку" и могут быть заменены "настоящими патриотами".
20:51 10.11.2025
 
Трамп порекомендовал выплаты авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне

Трамп предложил выплатить по $10 тысяч авиадиспетчерам, не участвовавшим в шатдауне

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что порекомендует выплатить по 10 тысяч долларов авиадиспетчерам, которые не прекращали работу во время "шатдауна демократов".
"Для тех авиадиспетчеров, кто проявил себя как великие патриоты и не брал ни дня отпуска из-за "демократического обмана с шатдауном", я порекомендую выплатить бонус в размере 10 тысяч долларов за выдающееся служение нашей стране", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Американский лидер добавил, что те, кто "жаловался и не вышел на работу, несмотря на гарантии полной оплаты", получат "отрицательную отметку" и могут быть заменены "настоящими патриотами".
Здание Министерства финансов в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Влияние шатдауна на экономику США оказалось хуже прогнозов
7 ноября, 16:56
 
ФинансыОбществоСШАДональд Трамп
 
 
